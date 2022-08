株式会社ポケモンは、30日『そらとぶピカチュウプロジェクト』の一環としてシンガポールの航空会社であるScoot Pte Ltd(Scoot)と提携したことを発表した。2022年9月より、ASEANの航空会社として初となる新たな「ピカチュウジェットTR」がScootから登場する。

この機体は、ボーイング787-9ドリームライナー(375席)をベースとしており、外観には特別にデザインされたポケモンたちが描かれている。

「ピカチュウジェットTR 」は 9 月 9 日に、シンガポールから東京(成田空港)への初フライトが行われる予定。その後はシンガポールと東京、シンガポールとソウル間で就航予定となっている。

同プロジェクトは、人々が自由に移動できるようになったそのときに向け、人と人、人と地域をつなぐことで、旅の楽しみをお届けするというもの。

ピカチュウジェットの就航を記念して、11月18日から20日の3日間、シンガポールにて「Pikachu Weekend in Singapore」を実施。「Pikachu Weekend in Singapore」は『Pokemon GO』のイベント「Pokemon GO Safari Zone:Singapore」と、マリーナベイにて行われるピカチュウたちのナイトショーにて構成されている。

