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岐阜の児童と歌舞伎で交流 長浜の三役修業塾公演
長浜市の長浜曳山文化協会「三役修業塾」は二十八日、岐阜県垂井町の町文化会館で歌舞伎の公演をした。町の...
8月30日
長浜仏壇の歴史と文化学ぶ 保存会が大通寺で連続講座
湖北地域特有の「長浜仏壇（浜壇）」の歴史をもっと知ってもらおうと二十七日、長浜市の真宗大谷派別院大通...
ごみ処理施設建設地に荒神山の麓 都市計画案の縦覧始まる
彦根愛知犬上広域行政組合が進める広域ごみ処理施設の整備計画で、彦根市など一市四町は、同市の荒神山の麓...
＜江北図書館の歩みと今後＞（上）歴史 先人が守り継ぎ１２０年
長浜市木之本町の江北（こほく）図書館が今年、前身の設立から百二十周年を迎えた。現存する県内最古の図書...
水難事故や災害時のドローン提供協定 近江八幡署とライズ
水難、船舶事故や災害発生時にドローンの提供支援を受けるため、近江八幡署は二十五日、ドローンの販売や講...
災害用投光器を大津市に寄贈 県電気工事工業組合
県電気工事工業組合は、災害時の避難所で使える床置きタイプの投光器「ディスクボール」一基を、大津市に寄...