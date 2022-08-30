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彦根市、補正予算案など２１議案を提出へ

2022年8月30日 05時05分 (8月30日 14時09分更新)
　彦根市は九月五日開会の市議会定例会で、十二億八千七百万円の一般会計補正予算案など二十一議案を提出する。二十九日、発表した。補正予算案には、新型コロナウイルスのワクチン接種関連経費に三億七百万円、除雪対策事業に一千百万円などを盛り込んだ。昨冬の大雪を受けて今冬は除雪委託業者が除雪機を増やすため、契約業者に支払う登録除雪機の維持費を追加した。（石曽根和花）

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