『東京卍リベンジャーズ』×『雨と君と』コラボグッズ発売決定 ぬいぐるみなど続々
2022年8月30日 09時00分 (8月30日 10時05分更新)
ヤングマガジン編集部が運営する作品公式Twitterアカウント（＠YM_amtkmt）にて、コラボ企画シリーズ・“可愛卍リベンジャーズ”の第3弾として漫画『東京卍リベンジャーズ』と『雨と君と』のコラボグッズが販売されることが発表された。
コラボグッズは、ぬいぐるみ（税込2,970円）、マスコットチェーン（税込1,980円）、フェイスタオル（税込2,750円）、ランチトートバッグ（税込3,300円）の計4アイテム。9月6日より、全国のTSUTAYA10店舗とTSUTAYAオンラインショッピングにて販売開始予定となっている。
■グッズ販売店舗
１）ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌琴似店（北海道） 朝9時よりオープン予定
２）ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店（福島県） 朝8時よりオープン予定
３）蔦屋書店 フォレオ菖蒲店（埼玉県） 朝9時よりオープン予定
４）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 川崎駅前店（神奈川県） 朝10時よりオープン予定
５）ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ（東京都） 朝10時よりオープン予定
６）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 則武新町（愛知県） 朝10時よりオープン予定
７）ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ（大阪府） 朝11時より販売開始予定
８）梅田 蔦屋書店（大阪府） 朝10時30分よりオープン予定
９）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ エミフルＭＡＳＡＫＩ（愛媛県） 朝9時よりオープン予定
10）フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＥＲＡイオンモール福岡店（福岡県） 朝10時よりオープン予定
11）ＴＳＵＴＡＹＡ オンラインショッピング（通販） 昼12時より販売開始予定
１）ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌琴似店（北海道） 朝9時よりオープン予定
２）ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店（福島県） 朝8時よりオープン予定
３）蔦屋書店 フォレオ菖蒲店（埼玉県） 朝9時よりオープン予定
４）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 川崎駅前店（神奈川県） 朝10時よりオープン予定
５）ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ（東京都） 朝10時よりオープン予定
６）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 則武新町（愛知県） 朝10時よりオープン予定
７）ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ（大阪府） 朝11時より販売開始予定
８）梅田 蔦屋書店（大阪府） 朝10時30分よりオープン予定
９）ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ エミフルＭＡＳＡＫＩ（愛媛県） 朝9時よりオープン予定
10）フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＥＲＡイオンモール福岡店（福岡県） 朝10時よりオープン予定
11）ＴＳＵＴＡＹＡ オンラインショッピング（通販） 昼12時より販売開始予定
【写真】意外と大きい？かっこいい…マイキーの等身大アクリルパネル
【動画】マイキーが叫ぶ！北村匠海・吉沢亮ら登場 映画『東リベ』続編PV
【画像】『東京リベンジャーズ』漢字ドリルの目次＆気になる誌面
【画像】カッコイイ姿のタケミチ！キャラ集結の描き下ろしイラスト
【写真】髪型など完全再現！マイキー＆ドラケン姿の吉沢亮＆山田裕貴
【動画】マイキーが叫ぶ！北村匠海・吉沢亮ら登場 映画『東リベ』続編PV
【画像】『東京リベンジャーズ』漢字ドリルの目次＆気になる誌面
【画像】カッコイイ姿のタケミチ！キャラ集結の描き下ろしイラスト
【写真】髪型など完全再現！マイキー＆ドラケン姿の吉沢亮＆山田裕貴
おすすめ情報