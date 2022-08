SMエンターテインメント所属16組54人が競演した『SMTOWN LIVE 2022 SMCU EXPRESS @TOKYO』

韓国の大手芸能事務所・SMエンターテインメント所属のアーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@TOKYO』3daysの最終公演が29日、東京ドームで開催された。3年ぶり10回目となる今回は、BoA、チャンミン(東方神起)、SUPER JUNIOR、Red Velvet、NCT、aespaら16組54人のアーティストが3時間半にわたって全43曲を披露。27日からの3日間で15万人を動員する盛り上がりをみせた。

トップバッターを務めたのは、2020年11月にデビューし、日本開催の『SMTOWN』初登場となった4人組ガールズグループ・aespa。今月上旬、日本デビュー前にして行われた初来日イベント2日間4公演で2万人を動員したaespaが、初の東京ドームでデビュー曲「BLACK MAMBA」を披露して幕を開けた。

メンバーは声をそろえて「『SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@TOKYO』へようこそ~!」とあいさつ。日本出身メンバーのジゼルは「SMファンの皆さん、会う日まで楽しみでした」とにっこり。リーダーのカリナは「今日は思い切り遊びましょう」「見どころや楽しいポイントがたくさんあるので、皆さん最後まで楽しんでくださいね。最高の思い出を作りましょう」と呼びかけ、「Next Level」でも魅せた。

爆発的な盛り上がりをみせたのはNCTだった。5~6月にかけて日本ドームツアーを行い、5月末に単独で東京ドーム公演を開催したNCT 127は「gimme gimme」を披露後、テヨンが「楽しんでますか?」と問いかけると、会場中のライトが激しく揺れた。

日本人メンバーのユウタは「先月も僕たちは単独コンサートをやらせてもらったんですけど、こんなにも早くSMの先輩方とこのようなステージに立ててすごくうれしく思っています」と喜ぶと、「4枚目のアルバムが韓国でリリースされます。そちらのほうも楽しみにしていてください」と呼びかけ、割れんばかりの拍手が沸き起こった。

NCTとして21人で披露した「RESONANCE」は次々とメンバーが合流していき、圧巻のパフォーマンスに。さらに、開演前にNCT 127のインスタグラムで予告され、「ベビドン」がトレンド入りしていたNCT Uのテヨンとテンによる「Baby Don’t Stop」では、センターステージの先端で2人が向かい合って顔を近づけ、観客の熱量が一気に上昇した。さらにNCT DREAMが「Glitch Mode」、極めつけはNCT 127の「Kick It」でドームが揺れた。

また、NCTのソンチャンとショウタロウが、練習生からなるSMROOKIESとともに日本初ステージを披露。「Dream Routine」のダンスパフォーマンスで沸かせた。中国拠点のWayVもこのユニットとしては『SMTOWN』初参加となり、「Kick Back」「Nectar」で沸かせた。

日本公演ならではのステージとして、イェソン(SUPER JUNIOR)がONE OK ROCK「C.h.a.o.s.m.y.t.h.」をカバー。さらに、チャンミン(東方神起)、キュヒョン(SUPER JUNIOR)、ミンホ(SHINee)の3人でAdoの「阿修羅ちゃん」をコミカルにカバーし、飛び跳ねながらノリノリで歌った3人は決めポーズで満面の笑みを浮かべた。

5年ぶりに8人の完全体でカムバックしたことで話題を呼んだ少女時代からは、ソロアーティストとしても活動しているテヨンとヒョヨンが出演。テヨンは「INVU」、ヒョヨンは「DEEP」で貫禄のステージを披露した。2人で並び立つと、テヨンは「東京ドームの皆さん、お久しぶりです」、ヒョヨンは「『SMTOWN』を東京ドームですると聞いたとき、本当にうれしかったですし、皆さんに会えることにワクワクしました」と目を輝かせ、「ここに来れなかったメンバーにもちゃんと伝えます」と笑顔をみせた。

5人組ガールズグループ・Red Velvetは、2019年の同イベント以来3年ぶりに全員そろって来日。4月にリリースした日本オリジナルアルバム『Bloom』タイトル曲の日本語曲「WILDSIDE」を世界初披露した。リーダーのアイリーンは「本当に久しぶりですね。たくさんのファンの皆さんが本当に恋しかったです」、ウェンディは「皆さんも私たちを待ってましたよね。皆さんの応援が大きな力になっています」とそれぞれ日本語であいさつ。ハードな楽曲が続いていた終盤には、バッハ原曲の「G線上のアリア」をサンプリングした「Feel My Rhythm」をエレガントに披露。ジョイの人気パートで盛り上がり、清らかな風を吹き込んだ。

SMエンターテインメントの女性版“アベンジャーズ”、GOT the beatが日本初登場。白を基調にしたそれぞれ異なる衣装に身を包んだBoA、少女時代のテヨンとヒョヨン、Red Velvetのスルギとウェンディ、aespaのカリナとウインターの7人は、年明けに韓国でリリースして話題となった「Step Back」を日本初披露。高いパフォーマンス力で魅了し、K-POPガールズグループ屈指の歌唱力を誇るテヨンやウェンディの高音が突き抜けた。

トリを務めたSUPER JUNIORは、4月頭にさいたまスーパーアリーナでファンイベントを行って以来、約5ヶ月ぶりに来日。今回は、イトゥク、イェソン、シンドン、ウニョク、ドンヘ、リョウク、キュヒョンの7人で「Sorry, Sorry」「Bonamana」「★BAMBINA★」で魅せ、「Black Suit」で締めくくった。

ラストはSMファミリー全員で「Hope from KWANGYA」を歌い、銀テープが華やかに舞うなか大団円を迎えた。

■『SMTOWN LIVE 2022 SMCU EXPRESS @TOKYO』DAY3セットリスト

01. BLACK MAMBA/aespa

02. Next Level/aespa

03. Kick Back/WayV

04. Beatbox/NCT DREAM

05. Hot Sauce/NCT DREAM

06. Beautiful goodbye/CHEN(EXO)

07. Way/ONEW(SHINee)feat.NINGNING of aespa

08. Hurdle/SUHO(EXO)

09. WILDSIDE/Red Velvet

10. C.h.a.o.s.m.y.t.h./YESUNG(SUPER JUNIOR)

11. gimme gimme/NCT 127

12. Sticker/NCT 127

13. DICE/ONEW

14. 阿修羅ちゃん/CHANGMIN(東方神起), KYUHYUN(SUPER JUNIOR), MINHO(SHINee)

15. Dream Routine/NCT(SHOTARO SUNGCHAN)×SMROOKIES

16. ZOO/SM Rap Unit(TAEYONG, JENO,HENDERY, YANG YANG & GISELLE)

17. Eyes on you/KANGTA

18. Golden/RAIDEN(feat. XIAOJUN,SUNGCHAN)

19. INVU/TAEYEON

20. DEEP/HYOYEON

21. HeartBreak/MINHO(SHINee)

22. Bad Love/KEY(SHINee)

23. Peaches/KAI(EXO)

24. Shake/XIUMIN(EXO)

25. The greatest/BoA

26. Sorry, Sorry+Bonamana/SUPER JUNIOR

27. ★BAMBINA★/SUPER JUNIOR

28. Universe(Let’s Play Ball)/NCT U

29. RESONANCE/NCT

30. Step Back/GOT the beat(BoA, TAEYEON,HYOYEON, SEULGI, WENDY, KARINA, WINTER)

31. Devil/CHANGMIN(東方神起)

32. Fever/CHANGMIN(東方神起)

33. Gasoline/KEY(SHINee)

34. Baby Don’t Stop/NCT U

35. Glitch Mode/NCT DREAM

36. Girls/aespa

37. Feel My Rhythm/Red Velvet

38. Nectar/WayV

39. Kick It/NCT 127

40. Better/BoA

41. Black Suit/SUPER JUNIOR

42. Hope from KWANGYA

※M26が2曲換算で計43曲

