【中日】秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」日程決まる いずれも有観客で実施
2022年8月29日 19時08分
秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」の概要が29日、発表された。10月10日～31日に、宮崎県各地で有観客で実施される。
中日の日程は以下の通り。
10日＝巨人戦（SOKKEN）
11日＝ヤクルト戦（西都）
12日＝DeNA戦（サンマリン）
13日＝ロッテ戦（アイビー）
14日＝練習日・予備日
15日＝西武戦（南郷）
16日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（生目第二）
17日＝楽天戦（サンマリン）
18日＝日本ハム戦（SOKKEN）
19日＝練習日・予備日
20日＝DeNA戦（生目第二）
21日＝ロッテ戦（ひむか）
22日＝日本ハム戦（アイビー）
23日＝ヤクルト戦（都城）
24日＝練習日・予備日
25日＝西武戦（南郷）
26日＝四国IL選抜戦（生目第二）
27日＝楽天戦（ひむか）
28日＝練習日・予備日
29日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（アイビー）
30日＝巨人戦（サンマリン）
31日＝日本ハム戦（SOKKEN）
11日＝ヤクルト戦（西都）
12日＝DeNA戦（サンマリン）
13日＝ロッテ戦（アイビー）
14日＝練習日・予備日
15日＝西武戦（南郷）
16日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（生目第二）
17日＝楽天戦（サンマリン）
18日＝日本ハム戦（SOKKEN）
19日＝練習日・予備日
20日＝DeNA戦（生目第二）
21日＝ロッテ戦（ひむか）
22日＝日本ハム戦（アイビー）
23日＝ヤクルト戦（都城）
24日＝練習日・予備日
25日＝西武戦（南郷）
26日＝四国IL選抜戦（生目第二）
27日＝楽天戦（ひむか）
28日＝練習日・予備日
29日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（アイビー）
30日＝巨人戦（サンマリン）
31日＝日本ハム戦（SOKKEN）
開始時間は31日は11時30分。それ以外は12時30分。
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