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【中日】秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」日程決まる いずれも有観客で実施

2022年8月29日 19時08分

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サンマリンスタジアム宮崎

サンマリンスタジアム宮崎

　秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」の概要が29日、発表された。10月10日～31日に、宮崎県各地で有観客で実施される。
　中日の日程は以下の通り。
　10日＝巨人戦（SOKKEN）
　11日＝ヤクルト戦（西都）
　12日＝DeNA戦（サンマリン）
　13日＝ロッテ戦（アイビー）
　14日＝練習日・予備日
　15日＝西武戦（南郷）
　16日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（生目第二）
　17日＝楽天戦（サンマリン）
　18日＝日本ハム戦（SOKKEN）
　19日＝練習日・予備日
　20日＝DeNA戦（生目第二）
　21日＝ロッテ戦（ひむか）
　22日＝日本ハム戦（アイビー）
　23日＝ヤクルト戦（都城）
　24日＝練習日・予備日
　25日＝西武戦（南郷）
　26日＝四国IL選抜戦（生目第二）
　27日＝楽天戦（ひむか）
　28日＝練習日・予備日
　29日＝日本独立リーグ野球機構選抜戦（アイビー）
　30日＝巨人戦（サンマリン）
　31日＝日本ハム戦（SOKKEN）
　開始時間は31日は11時30分。それ以外は12時30分。
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