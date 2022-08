Billlie「RING ma Bell(what a wonderful world)」のMVティザーが公開

韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)が、8月31日に3枚目となるミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』のタイトル曲「RING ma Bell(what a wonderful world)」のミュージックビデオ(MV)ティーザー映像を公開した。

映像では冒頭、TSUKIがどこかに向かって走っていく。続いて、強いサーチライトの前にメンバーたちが蹴りをするようなモーションが描かれ、ハードロックサウンドが響いている。

今回のアルバムにはタイトル曲「RING ma Bell(what a wonderful world)」をはじめ、「my B = the Birth of emotion」「B'rave~a song for Matilda」「SUN palace(Stroop effect)」「Mcguffins~who's the Joker?」「B@ck 2 where we Belong」の計6曲が収録されており、ランダム方式で披露する「random tracks drop」という新しいコンテンツで、収録曲のハイライトを公開している。

「B@ck 2 where we Belong」は、3曲目となるファンソングで、メンバー全員が作詞に参加していることも注目を集めている。

『the Billage of perception:chapter two』は、Billlieのデビューアルバム『the Billage of perception:chapter one』の2番目となるシリーズ。デビューアルバムからきめ細かく一つに連結された構造をもとにストーリーを繰り広げてきたBilllieが、今回のカムバックで新たな姿を見せる。

