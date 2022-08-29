日中韓9人組グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が、9月10・11日に千葉・張メッセ 幕張イベントホールで開催する日本デビューショーケースライブ『Kep1er Japan Debut Showcase Live ＜FLY-UP＞』のチケットが27日午前10時に一般発売され、3公演計2万席が3分で即完売したことが明らかになった。

韓国デビュー曲「WA DA DA」が日本でも配信でヒットしているKep1erは、9月7日に日本1stシングル「＜FLY-UP＞」で日本デビューを控えている。タイトル曲「Wing Wing」は自身初の日本語歌唱曲。手で翼を作る“Wing Wingダンス”はすでに、TikTokを中心に多数のダンスカバー動画が投稿されている。

シングル発売週に行われるショーケースライブは当初2公演の予定だったが、先行受付の段階で申し込みが殺到。急きょ9月11日の昼公演が追加され、計３公演となったものの、一般発売後３分で瞬く間に完売した。11日夜公演の模様は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで午後5時半から生配信、17日午後9時よりリピート配信も行われる。

なお、Sony Music Shopで対象商品を購入すると、9月10日午後1時から同所で行われる日本メディア向けのお披露目会『Kep1er Japan Debut Media Show ＜FLY-UP＞』に抽選で約5000人が招待される。

■『Kep1er Japan Debut Showcase Live ＜FLY-UP＞』

9月10日（土）：千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール 午後7時開演

9月11日（日）：千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール 昼夜2回公演

■『Kep1er Japan Debut Media Show ＜FLY-UP＞』

9月10日（土）：千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール 午後1時開演

※Sony Music Shopで対象商品を購入すると抽選で5000人招待

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