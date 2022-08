デビュー40周年を迎え、今月21日には長年所属した事務所からの独立を発表した早見優が、アニバーサリーアイテム第3弾として3枚組CDアルバム『Affection ~YU HAYAMI 40thAnniversary Collection~』を10月12日にリリースすることが決定した。野村義男が書き下ろし、早見、松本伊代、森口博子の3人で歌う「今が一番好き」、愛娘2人と作詞&歌唱した「make lemonade」などの新曲、初CD化のレア曲など全42曲が収録される。

早見は1982年 4月21日、シングル「急いで!初恋」でデビューし、40周年を迎えた。これを記念した3枚組アルバムには、デビュー曲をはじめ、「夏色のナンシー」などのヒット曲を網羅する。

新曲3曲はいずれも、今夏レコーディングしたもの。長女・ありささん、次女・かれんさんとともに親子3人で作詞&歌唱した「make lemonade」は、人生いろんなことがあっても家族が待っている“帰る場所”を感じさせる優しい曲。Annieことアン・ルイスが作詞、息子の美勇士が作曲した「Your Last Woman」は、今の早見だからこそ歌える愛情深いバラードとなっている。

早見は「『夏色のナンシー』を歌っているときに40周年を迎えることができるなんて思ってもいませんでした。大好きな歌を歌い続けることができている今に感謝の気持ちでいっぱいです」と感慨深げ。

「今までずっと応援してくださったファンの皆さまにいっぱい愛を贈りたくてつけた今回のアルバムタイトルは、『Affection』。愛情がいっぱい詰まったベストアルバムになりました!デビュー曲から新しいトラック3曲。昔の歌はもちろん青春そのものですが、等身大の私も聞いていただける素敵なアルバムです。Enjoy!」とコメントしている。

■『Affection ~YU HAYAMI 40thAnniversary Collection~』収録曲

▼Disc1

01. 急いで!初恋

02. Love Light

03. アンサーソングは哀愁

04. あの頃にもう一度

05. 夏色のナンシー

06. 渚のライオン

07. ラッキィ・リップス

08. 抱いてマイ・ラブ

09. 誘惑光線・クラッ!

10. Me☆セーラーマン

11. 哀愁情句

12. Tonight

13. STAND UP

14. PASSION

15. CLASH

▼Disc2

01. 西暦1986

02. Newsにならない恋

03. Love Station

04. ハートは戻らない<Get out of my life>

05. Caribbean Night

06. Tokio Express

07. Lonely Liar

08. GET UP

09. Yesterday Dreamer

10. BEAT LOVER

11. 夕映えの中で

12. ヘップバーンによろしく

13. ほほ笑みあえる

14. SHOOTING STAR

15. CHANCE~めぐりあいを、宝石にかえて~



▼Disc3

01. Right Here, Right Now GIORGIO MORODER GIORGIO MORODER

02. 恋のブギウギトレイン

03 溶けるようにkiss me

04. JOY〜よろこびの国〜

05. マーメイドメモリー

06. A Place in my Heart

07. 時の流れに身をまかせ

08. Dear Earth~Affection mix~

09. Goodnight my angel

10. make lemonade/歌:早見優、ありさ、かれん

11. 今が一番好き/歌:早見優、松本伊代、森口博子

12. Your Last Woman

関連キーワード 音楽