RYUICHIが声帯手術から復帰し7ヶ月ぶりに完全復活したLUNA SEA Photo by 田辺佳子

ロックバンド・LUNA SEAが26・27日の両日、東京・日本武道館で『復活祭 -A NEW VOICE-』を開催した。ボーカル・RYUICHIの声帯にできた静脈瘤除去手術のため、2月1日の大阪公演を最後に充電期間に入っていたバンドが約7ヶ月ぶりに完全復活した。

『復活祭』初日の開幕を告げた楽曲は「WISH」。割れんばかりの拍手に迎えられ、1人でステージに登場したRYUICHIがアカペラで歌い始めて復活をアピールし、2コーラス目からバンド演奏が炸裂。その勢いのまま「PROMISE」へとなだれ込んだ。

RYUICHIは開口一番「武道館、会いたかったよ!」とファンに再会の喜びを伝えた。そして、「メンバーが『復活祭』と名付けてくれて、僕の声が復活するのを待ってくれていました。今日ここに集まってくれたみんなもずっと待っていてくれたと思います」「新しい声、ずっと変わらない想い。もちろん今あふれている新しい想いも含めて、今夜5人で届けたいと思います。いいですか?」と、復帰後初のステージに懸ける想いも投げかける。

その後は、1990年代にリリースしたシングルのカップリング曲なども含めたレアなセットリストで魅了。RYUICHIはファルセットや細かなビブラートといったテクニックを随所に散りばめつつ、ポジティブなメッセージを力強く歌い上げた。

さらに、鮮やかなペインティングが施されたナビゲーター製N-ST SGZ Custom -EDEN-を筆頭に、さまざまなギターをチョイスしながら彩り豊かなフレーズを奏でるSUGIZO。絶対的な信頼を置いている3本のフェンダー・カスタムショップ製のジャズマスター(黒/青/白)を使い分けながら、「I'll Stay With You」では12弦仕様のアコギも登場させてふくよかな音色を響かせたINORAN。フェンダーのマスタービルダー、グレッグ・フェスラー氏が手がけた自身のシグネチュアモデルなどで骨太かつパワフルなベースラインを打ち出すJ。星型の穴を開ける自身のアイデアを採り入れたセイビアン製スター・シンバルも搭載したドラムセットで安定感のあるビートを作りつつ、「absorb」では圧倒的な手数も魅せた真矢。楽器隊の4人がそれぞれ見せ場を作りながらも、この日の“主役”であるRYUICHIの歌声を盛り立てた。

RYUICHIは「正直、不安はありました」と手術前の心境を吐露。「でも、僕が今向かっている現在という場所から未来、過去もずっとつながっているんですよね。自分でチョイスしてそこに立っている。前のツアーでも言いましたけど、僕の未来には光しかない」「声は完璧に治していただいていて。あとは、自分がこの新しい“楽器”をいかに使えるようになるか、乗りこなすか、弾きこなすか。そして新しい自分の歌をまた見つけていく世界。それをこれから楽しんでいきたいと思います」と希望も口にした。

■第2部とアンコールで巻き起こった拍手と感動

約20分間の場内換気を挟み、代表曲「ROSIER」でライブが再開。レアな楽曲をふんだんに盛り込んだ第1部から一転し、第2部ではキラーチューンを連発していった。第1部以上にメンバー間のやりとりも増え、「ROSIER」ではSUGIZOがRYUICHIの頭をなでる仕草を見せたり、「Dejavu」ではフロントの4人が真矢のいるステージ中央に並び立って演奏するシーンも。

アンコールではバラエティー番組『かまいガチ』から生まれたバンド、“GACHI SEA”が登場。LUNA SEAのメンバーに呼び込まれる形で、かまいたちの山内健司(Vo)、濱家隆一(Gt)、トム・ブラウンのみちお(ファン)、布川ひろき(Gt)、ジョイマンの高木晋哉(Ba)がステージに上がった。そして、本家のドラマーである真矢も加わり、LUNA SEAの「TRUE BLUE」を披露した。

ボーカルの山内はビブラートやファルセットを多用するRYUICHIの歌唱法をしっかりと踏襲して熱唱。「2ヶ月間、ガチで練習してきました」という演奏陣の完成度の高いプレイに、観客席からは思わず「おお…!」というどよめきが起こり、演奏後には割れんばかりの拍手が起こった。LUNA SEAのメンバーも「真剣度がめちゃくちゃ伝わってきた!」と大興奮。山内は「緊張しました〜」と胸をなで下ろし、真矢が「今日はGACHI SEAじゃなくて、“ガチガチシー”だったけどね」とオチを付けた。

さらに、RYUICHIの「もうちょっと聴きたいな」というリクエストから、急きょ「ROSIER」で共演するサプライズも。『復活祭』というライブタイトルにふさわしい、総勢10人による一夜限りのお祭り騒ぎでファンを楽しませた。

GACHI SEAとのコラボを終え、「IN MY DREAM(WITH SHIVER)」を投下したあと、RYUICHIは「やりたいことがたくさん浮かんでいます」という言葉と共にファンへ改めて感謝を告げ、「みんなに心配とかいろいろかけているかもしれないけど、もっともっと進化して強くなるし、新しい声を明日も届け続けるんで、心から楽しんでください」と語り、「I for You」でライブを締めくくった。

■『復活祭 -A NEW VOICE- Day1「Silky Voice」』セットリスト

【第1部】

01. WISH

02. PROMISE

03. TWICE

04. MARIA

05. RECALL

06. I'll Stay With You

07. SHINE

08. absorb

【第2部】

01. ROSIER

02. Dejavu

03. IN SILENCE

04. 銀ノ月

05. STORM

06. BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー

07. BELIEVE

【アンコール】

EN1. TRUE BLUE ※GACHI SEA

EN2. ROSIER ※LUNA SEA×GACHI SEA

EN3. IN MY DREAM (WITH SHIVER)

EN4. I for You

