◇２８日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が復帰後２試合守った左翼から中堅へ。１番・岡林、２番・大島のコンビは３試合連続となった。

先発は２軍再調整明けの柳裕也投手。今季初めて大野奨太捕手とバッテリーを組む。

【阪神】

１番・遊・中野

２番・右・島田

３番・中・近本

４番・三・佐藤輝

５番・一・大山

６番・左・ロハス

７番・二・木浪

８番・捕・坂本

９番・投・森木

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・三・阿部

４番・一・ビシエド

５番・二・溝脇

６番・捕・大野奨

７番・左・レビーラ

８番・遊・土田

９番・投・柳