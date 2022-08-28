【中日スタメン】大島洋平が復帰3試合目でセンターへ「1番・岡林、2番・大島」は3試合連続
2022年8月28日 13時38分
◇２８日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が復帰後２試合守った左翼から中堅へ。１番・岡林、２番・大島のコンビは３試合連続となった。
先発は２軍再調整明けの柳裕也投手。今季初めて大野奨太捕手とバッテリーを組む。
【阪神】
１番・遊・中野
２番・右・島田
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・左・ロハス
７番・二・木浪
８番・捕・坂本
９番・投・森木
１番・遊・中野
２番・右・島田
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・左・ロハス
７番・二・木浪
８番・捕・坂本
９番・投・森木
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・二・溝脇
６番・捕・大野奨
７番・左・レビーラ
８番・遊・土田
９番・投・柳
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・二・溝脇
６番・捕・大野奨
７番・左・レビーラ
８番・遊・土田
９番・投・柳
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