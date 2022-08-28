本文へ移動

【中日スタメン】大島洋平が復帰3試合目でセンターへ「1番・岡林、2番・大島」は3試合連続

2022年8月28日 13時38分

このエントリーをはてなブックマークに追加
中日・大島洋平

中日・大島洋平

◇２８日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が復帰後２試合守った左翼から中堅へ。１番・岡林、２番・大島のコンビは３試合連続となった。
　先発は２軍再調整明けの柳裕也投手。今季初めて大野奨太捕手とバッテリーを組む。
【阪神】
１番・遊・中野
２番・右・島田
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・左・ロハス
７番・二・木浪
８番・捕・坂本
９番・投・森木
【中日】
１番・右・岡林
２番・中・大島
３番・三・阿部
４番・一・ビシエド
５番・二・溝脇
６番・捕・大野奨
７番・左・レビーラ
８番・遊・土田
９番・投・柳

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ