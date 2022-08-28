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独１部、板倉はフル出場で分ける　吉田はフル出場

2022年8月28日 09時05分 (8月28日 09時25分更新)
　バイエルン・ミュンヘン戦の後半、競り合うボルシアＭＧの板倉（左）＝ミュンヘン（共同）

　バイエルン・ミュンヘン戦の後半、競り合うボルシアＭＧの板倉（左）＝ミュンヘン（共同）

　【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ１部リーグで２７日、ボルシアＭＧの板倉滉はアウェーのバイエルン・ミュンヘン戦にフル出場した。チームは終盤に追い付かれて１―１で引き分けた。吉田麻也のシャルケはホームで原口元気のウニオン・ベルリンに１―６で大敗した。吉田はフル出場し、原口は出番がなかった。

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