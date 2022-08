韓国の歌手・ジェジュンの日本オリジナルアルバム第2弾『Fallinbow』(フォーリンボウ/11月9日発売)の曲目が発表され、ジェジュンが敬愛する中島美嘉、SUGIZO(LUNA SEA)、藤巻亮太が参加した新曲と、HYDEがプロデュースした既発曲が収められることが明らかになった。

新曲として、中島美嘉とのデュエット曲「One Heart」および、中島初の作詞提供曲「Our Secret」、SUGIZOがギター演奏で参加した「Big Revolution feat. SUGIZO」、藤巻亮太が作曲をした「僕を見つめて」収録。アニメ『NOBLESSEノブレス』主題歌でHYDEがプロデュースした「BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE)」、ドラマ『悪女〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?』主題歌でジュンスとのデュエット曲「六等星」の既発曲を含め、全11曲が盛り込まれる。

ジェジュンは「僕の大好きな先輩方々とのコラボレーションが実現でき、最高のアルバムができました!アルバムタイトルの『Fallinbow』とは僕の造語です。Fall in rainbowの略でたくさんのコラボレーションを虹に例えています」とコメント。

本作を携え、10月末からは3年半ぶりとなるアリーナツアー『J-JUN LIVE TOUR 2022~Fallinbow~』をスタートさせるジェジュンは「アルバムとツアーを楽しみにしていてください!」と呼びかけている。

■『Fallinbow』収録曲

01. Fallinbow

02. Our Secret

03. Brava!! Brava!! Brava!!

04. BREAKING DAWN(Japanese Ver.) Produced by HYDE

05. One Heart/J-JUN with中島美嘉

06. Big Revolution feat. SUGIZO

07. Bang!

08. 六等星/J-JUN with XIA(JUNSU)

09. Ray of Light

10. Good Vibes Love

11. 僕を見つめて

関連キーワード 音楽