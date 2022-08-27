ジェジュン 日本新アルバム収録曲公開 SUGIZO、HYDE、中島美嘉、藤巻亮太参加「僕の大好きな先輩方」
2022年8月27日 20時00分 (8月27日 21時05分更新)
韓国の歌手・ジェジュンの日本オリジナルアルバム第2弾『Fallinbow』（フォーリンボウ／11月9日発売）の曲目が発表され、ジェジュンが敬愛する中島美嘉、SUGIZO（LUNA SEA）、藤巻亮太が参加した新曲と、HYDEがプロデュースした既発曲が収められることが明らかになった。
新曲として、中島美嘉とのデュエット曲「One Heart」および、中島初の作詞提供曲「Our Secret」、SUGIZOがギター演奏で参加した「Big Revolution feat. SUGIZO」、藤巻亮太が作曲をした「僕を見つめて」収録。アニメ『NOBLESSEノブレス』主題歌でHYDEがプロデュースした「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE）」、ドラマ『悪女〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？』主題歌でジュンスとのデュエット曲「六等星」の既発曲を含め、全11曲が盛り込まれる。
ジェジュンは「僕の大好きな先輩方々とのコラボレーションが実現でき、最高のアルバムができました！アルバムタイトルの『Fallinbow』とは僕の造語です。Fall in rainbowの略でたくさんのコラボレーションを虹に例えています」とコメント。
本作を携え、10月末からは3年半ぶりとなるアリーナツアー『J-JUN LIVE TOUR 2022～Fallinbow～』をスタートさせるジェジュンは「アルバムとツアーを楽しみにしていてください！」と呼びかけている。
■『Fallinbow』収録曲
01. Fallinbow
02. Our Secret
03. Brava!! Brava!! Brava!!
04. BREAKING DAWN（Japanese Ver.） Produced by HYDE
05. One Heart／J-JUN with中島美嘉
06. Big Revolution feat. SUGIZO
07. Bang!
08. 六等星／J-JUN with XIA（JUNSU）
09. Ray of Light
10. Good Vibes Love
11. 僕を見つめて
01. Fallinbow
02. Our Secret
03. Brava!! Brava!! Brava!!
04. BREAKING DAWN（Japanese Ver.） Produced by HYDE
05. One Heart／J-JUN with中島美嘉
06. Big Revolution feat. SUGIZO
07. Bang!
08. 六等星／J-JUN with XIA（JUNSU）
09. Ray of Light
10. Good Vibes Love
11. 僕を見つめて
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