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ジェジュン 日本新アルバム収録曲公開　SUGIZO、HYDE、中島美嘉、藤巻亮太参加「僕の大好きな先輩方」

2022年8月27日 20時00分 (8月27日 21時05分更新)
11月9日に日本オリジナルアルバム『Fallinbow』を発売するジェジュン

11月9日に日本オリジナルアルバム『Fallinbow』を発売するジェジュン

　韓国の歌手・ジェジュンの日本オリジナルアルバム第2弾『Fallinbow』（フォーリンボウ／11月9日発売）の曲目が発表され、ジェジュンが敬愛する中島美嘉、SUGIZO（LUNA SEA）、藤巻亮太が参加した新曲と、HYDEがプロデュースした既発曲が収められることが明らかになった。
【写真】HYDEプロデュース曲も収録　中島美嘉、SUGIZO、藤巻亮太も参加
　新曲として、中島美嘉とのデュエット曲「One Heart」および、中島初の作詞提供曲「Our Secret」、SUGIZOがギター演奏で参加した「Big Revolution feat. SUGIZO」、藤巻亮太が作曲をした「僕を見つめて」収録。アニメ『NOBLESSEノブレス』主題歌でHYDEがプロデュースした「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE）」、ドラマ『悪女〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？』主題歌でジュンスとのデュエット曲「六等星」の既発曲を含め、全11曲が盛り込まれる。
　ジェジュンは「僕の大好きな先輩方々とのコラボレーションが実現でき、最高のアルバムができました！アルバムタイトルの『Fallinbow』とは僕の造語です。Fall in rainbowの略でたくさんのコラボレーションを虹に例えています」とコメント。
　本作を携え、10月末からは3年半ぶりとなるアリーナツアー『J-JUN LIVE TOUR 2022～Fallinbow～』をスタートさせるジェジュンは「アルバムとツアーを楽しみにしていてください！」と呼びかけている。
■『Fallinbow』収録曲
01. Fallinbow
02. Our Secret
03. Brava!! Brava!! Brava!!
04. BREAKING DAWN（Japanese Ver.） Produced by HYDE
05. One Heart／J-JUN with中島美嘉
06. Big Revolution feat. SUGIZO
07. Bang!
08. 六等星／J-JUN with XIA（JUNSU）
09. Ray of Light
10. Good Vibes Love
11. 僕を見つめて
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