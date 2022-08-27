本文へ移動

ロ３―１１楽（２７日）　楽天が１７安打で大勝

2022年8月27日 20時17分 (8月27日 20時30分更新)
　先発し７回３失点で８勝目を挙げた楽天・田中将＝ＺＯＺＯマリン

　先発し７回３失点で８勝目を挙げた楽天・田中将＝ＺＯＺＯマリン

　楽天が１７安打１１得点で大勝した。一回に小深田の適時三塁打と浅村の犠飛で２点を先行し、二回に小深田の犠飛、四回は浅村らの５本の適時打で６点を加えた。田中将は７回３失点で８勝目。ロッテはロメロが四回途中５失点と崩れた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧