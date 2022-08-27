楽天が１７安打１１得点で大勝した。一回に小深田の適時三塁打と浅村の犠飛で２点を先行し、二回に小深田の犠飛、四回は浅村らの５本の適時打で６点を加えた。田中将は７回３失点で８勝目。ロッテはロメロが四回途中５失点と崩れた。