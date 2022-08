横浜・みなとみらいのぴあアリーナMMできょう27日とあす28日に開催されるコンサート「GMMTV FAN FEST 2022 LIVE IN JAPAN」に出演するため、来日中のタイの人気俳優11人が26日、日本を代表するロックスター・YOSHIKIと初対面を果たした。

昨今の世界的タイドラマブームで一躍グローバルスターになった「GMMTV(タイ・ジーエムエムティービー)」の俳優たち。今回、来日したのは、クリス/Krist(『SOTUS the Series』)、ブライト/Bright(『2gether』、『F4 Thailand: タイ版花より男子』)、ウィン/Win(『2gether』、『F4 Thailand』)、デュー/Dew(『F4 Thailand』)、ナニ/Nani(『F4 Thailand』)、テー/Tay(『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』)、ニュー/New(『Dark Blue Kiss』)、アース/Earth(『A Tale of Thousand Stars』)、ミックス/Mix(『A Tale of Thousand Stars』)、オーム/Ohm(『Bad Buddy Series』)、ナノン/Nanon(『Bad Buddy Series』、『The Gifted』)。

同日、東京・六本木ヒルズにあるテレビ朝日本社内で来日記者会見を行った彼らは、終了後、現在、グランドハイアット東京で「YOSHIKI+(PLUS) Present EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2022 in TOKYO YOSHIKI PREMIUM DINNER SHOW」を開催しているYOSHIKIと対面。

YOSHIKIはディナーショーの開演が目前に迫っていたにもかかわらず、緊張の面持ちで訪ねてきた11人を快く出迎えた。クリスが代表して「本物のYOSHIKIさんにお会いできて、とてもうれしいです。この11人のメンバーの中には楽器を弾いて、アーティストとしても活動している人もいるので、日本のアイコニックなアーティストであるYOSHIKIに会えて、本当に光栄です。僕たちも今後頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします」とあいさつし、GMMTVのグッズを手渡した。

YOSHIKIと一緒に「X」ポーズで記念撮影も実現。YOSHIKI自らスマートフォンで11人と一緒に動画を撮影するなど、貴重な体験をした11人は、YOSHIKIと別れてからも、興奮冷めやらぬ様子だった。

