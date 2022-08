(後列左から)アース、ミックス、テー、ニュー、オーム、ナノン(前列左から)クリス、ブライト、ウィン、デュー、ナニ (C)ORICON NewS inc.

昨今の世界的タイドラマブームで一躍グローバルスターになったタイの「GMMTV(タイ・ジーエムエムティービー)」所属俳優11人が来日し、26日に東京・六本木ヒルズにあるテレビ朝日本社で来日記者会見を行った。

来日したのは、クリス/Krist(『SOTUS the Series』)、ブライト/Bright(『2gether』、『F4 Thailand: タイ版花より男子』)、ウィン/Win(『2gether』、『F4 Thailand』)、デュー/Dew(『F4 Thailand』)、ナニ/Nani(『F4 Thailand』)、テー/Tay(『Dark Blue Kiss ~僕のキスは君だけに~』)、ニュー/New(『Dark Blue Kiss』)、アース/Earth(『A Tale of Thousand Stars』)、ミックス/Mix(『A Tale of Thousand Stars』)、オーム/Ohm(『Bad Buddy Series』)、ナノン/Nanon(『Bad Buddy Series』、『The Gifted』)ら、錚々たるメンバー。

彼らは、GMMTV&ぴあ&テレビ朝日によって実現したタイ出身のアーティストによる日本最大級のコンサート「GMMTV FAN FEST 2022 LIVE IN JAPAN」(8月27日・28日、横浜・みなとみらいのぴあアリーナMMで開催)に出演。会場での観覧チケットはすでに完売しているが、両日ともにライブ生配信を行う(視聴チケット発売中)。

記者会見場に勢ぞろいした11人は、「はじめまして」「あなた、好きです」など、日本語のあいさつを次々と披露。さらに、イベントに向けて「今回のファンミーティングは特別なので、タイのファンがとってもヤキモチを焼いています。タイでは『GMMTV FAN FEST』をやったことがなく、日本が初めてなので。とっても楽しいので、皆さん幸せになってください」(クリス)、「精一杯頑張るので、僕たちの愛をぜひ受け止めて帰ってください」(ミックス)など、ファンへの熱いメッセージを送った。

空前のタイドラマブームを受け、日本のみならず世界中でも大人気の11人。この現象に、彼ら自身も背中を押されているそう。会見では「グローバルになって、世界各地の皆さんにも幸せを届けられるようになりました。次の作品も精一杯頑張って、どんどん幸せを届けていきたい」(ブライト)、「すごくいいパワーをいただいていますし、そのパワーを次の作品に生かしていきたい」(オーム)など、どこまでもポジティブな心境について明かしていた。

また、11人はそれぞれ「日本で行きたい場所」や「タイのおすすめスポット&料理」を発表。日本で行きたい場所は「北海道」が一番人気という結果に。さらに、タイのおすすめスポットでは、「GMMグラミーの本社ビル。そこには僕たちの写真が全部貼ってあるので、今では結構有名な観光地になっているんです。もしかしたら偶然、僕たちに会えるかも!」(クリス)、「バンコクのアソーク通りにある交差点に来ていただきたいです。バンコクライフがすごくよく見えるところで、僕たちにも会えるかもしれません」(オーム)といった情報まで飛び出していた。

関連キーワード エンタメ総合