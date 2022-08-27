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名古屋・北区の集合住宅で火災、５階の部屋焼く

2022年8月27日 05時05分 (8月27日 05時06分更新)
集合住宅の一室から噴き出す炎＝２６日夜、名古屋市北区福徳町３で（読者提供）

集合住宅の一室から噴き出す炎＝２６日夜、名古屋市北区福徳町３で（読者提供）

　二十六日午後十時十五分ごろ、名古屋市北区福徳町三の集合住宅から出火した。二十七日午前一時現在、火はほぼ消えた。
　消防や名古屋・北署によると、現場は市営福徳荘で、六棟あるうちの一つの棟の五階の部屋。近くの住人から「火炎が噴出している」などと一一九番や一一〇番があった。火が出た部屋の隣にいた男女二人が救急搬送されたが、意識はある。

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