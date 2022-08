世界的に大ヒットとなった韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。ここに出演して一躍時の人となったのが主人公ウ・ヨンウの親友、ドン・グラミを演じたチュ・ヒョニョンです。

韓国では、さまざまな広告に登場するようになったり(中には彼女の等身大パネルを使用した街中広告なんかも出るほど)、インスタグラムのフォロワーが急増したりと、彼女の人気ぶりをあらゆるところで感じることができます。

今回は、そんなチュ・ヒョニョンについて、韓国でどんな風に人気を集めているのか、現地からご紹介したいと思います。

■チュ・ヒョニョンって何者?

1994年1月14日生まれで現在26歳。彼女の特長は、なんといってもコミカルな演技が得意な俳優さんだという点。韓国では、こういうキャラクターの女優さんがなかなかいないこともあり、今回のドラマではそんな彼女の魅力が大爆発。

少女時代のユナは、彼女のインスタグラムに「あなたは生まれながらの俳優だよ」と絶賛するコメントも寄せています。

また、韓国のニュースやSNS上でも彼女の人気ぶりが話題に。彼女のインスタには、韓国をはじめ世界中のファンから「ドン・グラミを演じてくれて、ありがとうと言いたい!」「演技最高!」「天才的な演技のおかげでドラマがもっと面白い!」など、演技を絶賛するコメントが多数寄せられています。

■実はバラエティー出身!?

女優としてWebドラマなどに出演を重ねていましたが、韓国のバラエティー番組『SNL コリアリブート』の中のコーナー『インターン記者 チュ記者が行く』のキャラクター、チュ記者でプチブレイク。

この役は、ニュース番組の新人記者を演じたのですが、「不自然さが逆に自然」と言われるほど新人ならではの空回り具合が絶妙で、「演技力がすごい」と話題になり人気に。それからバラエティー番組にもたびたび登場するようになりました。YouTubeに動画がアップされているので、ぜひ観てみてください。「わかる!わかる!」と共感したくなるはず。

■BTSもハマった!あの挨拶は彼女が考案

ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』内に登場して世界中で流行った挨拶『「ウ to the ヨン to the ウ」「ドン to the グ to the ラミ」「ハ!」』。これは彼女が考案したものだそうで、韓国のラジオ番組に出演した際に公表しています。このあいさつは、世界中のSNSでも大流行しましたが、BTSもその魅力にハマった模様。

BTSの公式YouTubeチャンネルBANGTANTVにアップされた動画「j-hope ‘Jack In The Box’ Listening Party Event Sketch」では、J-HOPEのソロアルバム「Jack In The Box」のリスニングパーティーの舞台裏映像が収められているのですが、そのなかでBTSのメンバーたちの楽屋内で、このあいさつをするシーンが出てきます。

ジンがRMに「セレブたちにどうあいさつする?」と聞くと、RMが「セレブがいるところに行って、バン to the タン to the ジン」というと、ジミンがRMに近づきながら「ドン to the グ to the ラミ~」と言いながら2人で「ハ!」と決めポーズをするというもの。このキュートすぎるやりとりに注目です。

彼女が考案したこのフレーズは、BTSをも魅力していたのです。

■ドラマ効果でインスタフォロワーは9倍に!

2021年当時、彼女のインスタグラムのフォロワーは、5万人台だったのですが、ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の放送とともにフォロワー数が急上昇。2022年8月現在では、46万人を超えるまでに。

また、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』は最終回が終わったばかりですが、8月27日からは新ドラマ『復学生:単位はAですが、愛はFです』に主演。今回のドラマでは、大学生のクォン・ヒョクスを演じるのだそう。今回も彼女のコミカルな演技が観られるのか、期待に胸がふくらみます。

■一躍トップスターに!チュ・ヒョンニョンに注目

演技ではコミカルな役柄を演じることが多い彼女ですが、バラエティー番組やインタビューなどに登場したときの素の姿は、まったくの別人。おっとりした超癒し美女です。そんなギャップも彼女に惹かれてしまう理由なのかもしれません。

これからさまざまな作品や番組に登場するであろう彼女の活躍に、ぜひ注目してみてはいかがでしょうか? きっと彼女の魅力にハマってしまうはず!

関連キーワード エンタメ総合