WB Gamesより発売予定のゲーム『ホグワーツ・レガシー』のPlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版の発売日が2023年2月10日に決定したことが発表された。なお、Nintendo Switch版の発売日は近日発表予定。また、日本語字幕付きの新トレーラーが公開された。

同作は、1800年代(ハリー・ポッターが生まれたのは1980年)の魔法界を舞台にした1人プレイのオープンワールドアクションRPG。ハリー・ポッター魔法ワールドの世界で未知の冒険を没入感たっぷりに楽しむことができる。

新たに公開された映像は「セバスチャン・サロウのダーク・レガシートレーラー」。危険な場所や邪悪な敵、影に潜む恐ろしい魔法生物など、プレイヤーが遭遇するダークな要素を詳しく紹介する内容となっている。『ホグワーツ・レガシー』に登場する「セバスチャン・サロウ」のクエストでは、スリザリンの生徒、セバスチャン・サロウの友人となり、彼の家族にまつわる謎を解き明かし、闇の魔術を受け入れるか否かの決断を迫られる。

HOGWARTS LEGACY software (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.

