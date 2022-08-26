【中日スタメン】大島洋平がコロナから復帰即「2番・左翼」先発は大野雄大
2022年8月26日 17時25分
◇26日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日はこの日1軍に復帰した大島洋平外野手が「2番・左翼」で即スタメン出場となった。先発は大野雄大投手。阪神戦は12日の前回対戦（京セラドーム大阪）で今季2度目の完封勝利を飾るなど、今季は6試合で防御率1・53と好相性。
【阪神】
1番・遊・中野
2番・二・糸原
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・右・大山
6番・左・ロハスJr.
7番・一・陽川
8番・捕・坂本
9番・投・西勇
1番・遊・中野
2番・二・糸原
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・右・大山
6番・左・ロハスJr.
7番・一・陽川
8番・捕・坂本
9番・投・西勇
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
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