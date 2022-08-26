合流した中日大島

◇26日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両軍のスターティングメンバーが発表された。中日はこの日1軍に復帰した大島洋平外野手が「2番・左翼」で即スタメン出場となった。先発は大野雄大投手。阪神戦は12日の前回対戦（京セラドーム大阪）で今季2度目の完封勝利を飾るなど、今季は6試合で防御率1・53と好相性。

【阪神】

1番・遊・中野

2番・二・糸原

3番・中・近本

4番・三・佐藤輝

5番・右・大山

6番・左・ロハスJr.

7番・一・陽川

8番・捕・坂本

9番・投・西勇

【中日】

1番・中・岡林

2番・左・大島

3番・三・阿部

4番・一・ビシエド

5番・右・平田

6番・二・溝脇

7番・遊・土田

8番・捕・石橋

9番・投・大野雄