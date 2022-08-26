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【中日スタメン】大島洋平がコロナから復帰即「2番・左翼」先発は大野雄大

2022年8月26日 17時25分

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合流した中日大島

合流した中日大島

◇26日　中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。中日はこの日1軍に復帰した大島洋平外野手が「2番・左翼」で即スタメン出場となった。先発は大野雄大投手。阪神戦は12日の前回対戦（京セラドーム大阪）で今季2度目の完封勝利を飾るなど、今季は6試合で防御率1・53と好相性。
【阪神】
1番・遊・中野
2番・二・糸原
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・右・大山
6番・左・ロハスJr.
7番・一・陽川
8番・捕・坂本
9番・投・西勇
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・三・阿部
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・二・溝脇
7番・遊・土田
8番・捕・石橋
9番・投・大野雄
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