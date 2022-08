Takaに憧れていたOfficial髭男dism藤原聡がONE OK ROCK新曲でコラボ

ロックバンド・ONE OK ROCKのニューアルバム『Luxury Disease』(9月9日発売)収録の新曲「Gravity」に、Official髭男dismのボーカル・藤原聡がフィーチャリングで参加することが明らかになった。

藤原はかねてからボーカリストを目指すきっかけになった人物としてTakaの名前をあげ、今年2月にはOfficial髭男dismがDJを務めるラジオ番組にTakaがゲスト出演したり、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』のONE OK ROCKのステージに藤原がゲスト出演したりと距離が縮まっていき、ついにONE OK ROCKの楽曲にフィーチャリング参加する形でコラボレーションが実現した。

タイトルは「Gravity feat. 藤原聡(Official髭男dism)」。アルバムの日本盤、Japanese Versionのみに収録される。アルバム発売日の9月9日に配信スタートとなるが、それに先がけ、ONE OK ROCKのSNSで楽曲の一部を聴くことができる動画が公開となった。

