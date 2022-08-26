テレビ朝日主催のライブイベント『テレビ朝日ドリームフェスティバル』（9月23～25日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4～7ホール）の最終出演アーティストが26日、発表され、全18組が出そろった。

最終発表されたのは、9月23日はCreepy Nuts、Vaundy、BiSH、緑黄色社会、同24日は清塚信也、SHISHAMO、sumika、Hey! Say! JUMP、同25日は［Alexandros］、THE ORAL CIGARETTES、マカロニえんぴつ、UNISON SQUARE GARDEN。既に発表されているアーティストを含め、各日6組が出演し、3日間計18組が競演する。

テレ朝チケットではオフィシャル第2弾先行、テレビ朝日ドリームフェスティバル公式アプリでは「アプリ先行」でチケット抽選申し込み受付を実施。今年は、座席の種類を追加し、プラチナ指定席（専用入場レーン、前方エリア、オリジナルグッズ付きの指定席／1,万6000円）も用意されている。

■『テレビ朝日ドリームフェスティバル』出演アーティスト

▼9月23日（金・祝）

EXILE ATSUSHI

Creepy Nuts ★

NiziU

Vaundy ★

BiSH ★

緑黄色社会 ★

▼9月24日（土）

清塚信也 ★

SHISHAMO ★

sumika

東京スカパラダイスオーケストラ

Novelbright

Hey! Say! JUMP ★

▼9月25日（日）

［Alexandros］ ★

THE ORAL CIGARETTES ★

GLAY

マカロニえんぴつ ★

milet

UNISON SQUARE GARDEN ★

★＝最終発表

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