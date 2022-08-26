『テレ朝ドリフェス』出演者最終発表にHey! Say! JUMP、[Alexandros]も 出演18組出そろう
2022年8月26日 12時00分 (8月26日 13時05分更新)
テレビ朝日主催のライブイベント『テレビ朝日ドリームフェスティバル』（9月23～25日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4～7ホール）の最終出演アーティストが26日、発表され、全18組が出そろった。
最終発表されたのは、9月23日はCreepy Nuts、Vaundy、BiSH、緑黄色社会、同24日は清塚信也、SHISHAMO、sumika、Hey! Say! JUMP、同25日は［Alexandros］、THE ORAL CIGARETTES、マカロニえんぴつ、UNISON SQUARE GARDEN。既に発表されているアーティストを含め、各日6組が出演し、3日間計18組が競演する。
テレ朝チケットではオフィシャル第2弾先行、テレビ朝日ドリームフェスティバル公式アプリでは「アプリ先行」でチケット抽選申し込み受付を実施。今年は、座席の種類を追加し、プラチナ指定席（専用入場レーン、前方エリア、オリジナルグッズ付きの指定席／1,万6000円）も用意されている。
■『テレビ朝日ドリームフェスティバル』出演アーティスト
▼9月23日（金・祝）
EXILE ATSUSHI
Creepy Nuts ★
NiziU
Vaundy ★
BiSH ★
緑黄色社会 ★
▼9月23日（金・祝）
EXILE ATSUSHI
Creepy Nuts ★
NiziU
Vaundy ★
BiSH ★
緑黄色社会 ★
▼9月24日（土）
清塚信也 ★
SHISHAMO ★
sumika
東京スカパラダイスオーケストラ
Novelbright
Hey! Say! JUMP ★
清塚信也 ★
SHISHAMO ★
sumika
東京スカパラダイスオーケストラ
Novelbright
Hey! Say! JUMP ★
▼9月25日（日）
［Alexandros］ ★
THE ORAL CIGARETTES ★
GLAY
マカロニえんぴつ ★
milet
UNISON SQUARE GARDEN ★
★＝最終発表
［Alexandros］ ★
THE ORAL CIGARETTES ★
GLAY
マカロニえんぴつ ★
milet
UNISON SQUARE GARDEN ★
★＝最終発表
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