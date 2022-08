映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』PREMIUM LIVE SHOWより(C)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会(C)高橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX

多国籍ボーイズグループ・NCT 127の日本人メンバーの中本悠太(YUTA、26)が25日、横浜アリーナで行われた映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』(9月9日公開)のPREMIUM LIVE SHOWにサプライズで出演した。

同イベントには、【鬼邪高】からTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、吉野北人、龍、鈴木昂秀、【瀬ノ門】から中本、三山凌輝(BE :FIRST・RYOKI)、永沼伊久也、比嘉涼樹(DEEP SQUAD)、【鎌坂】から藤原樹(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、岡宏明、【江罵羅】から長谷川慎(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、今村謙斗、【鳳仙】から塩野瑛久、小柳心、荒井敦史、【鈴蘭】から三上ヘンリー大智、板垣瑞生、高橋祐理(ZeroPLANET)という豪華なキャスト19人が集結。

加えてTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DEEP SQUADの4組の豪華アーティストが出演しライブパフォーマンス×芝居劇のクロスオーバーで会場を盛り上げた。

オープニングでは、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村、吉野、龍、鈴木、藤原、長谷川、陣が劇中衣装で、にらみを利かせて登場した。川村の「行くぞてめぇら~!」の“花岡楓士雄”を彷彿(ほうふつ)させる合図でTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの他メンバーも合流し、「THE POWER」をパフォーマンス。圧倒的な歌とパフォーマンスで勢いづけた。続いて、花道、外周、メインステージと縦横無尽に駆け巡り、寸劇を交えながら次々と楽曲を披露した。

イベントの終盤、中本がサプライズで登場。会場は大きな拍手で答えた。川村&吉野、三山との奇跡のクロスオーバー楽曲「Wings」も4人では初となる披露を叶えた。歌唱中、4人で顔を見合わせ、幸せそうな笑顔をこぼす瞬間もあり、会場のボルテージを加速させた。

中本はパフォーマンス後、「今回、すてきな仲間と皆さんとこのような時間を共有できて幸せです」とあいさつ。4人で集まり熱烈なハグで喜びを共有した。RYOKIが「いるんだよ、中本が」とつぶやき涙を浮かべる場面もあった。

最後のMCにも登場した中本は「右も左もわからないなかで、すごく不安だったのですが、すてきな仲間とこの作品に出れたことを誇りに思います」とにっこり。「(映画館に)たくさん足を運んでくれたらうれしいなと思います」とアピールした。RYOKIと抱き合い、川村と「いいね」ポーズでほほ笑み合うなど仲の良さも見せた中本は、「Fallen Butterfly」を映画キャストとともにパフォーマンスして締めくくった。

同作は、男たちの友情と熱き闘いをさまざまなメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編が『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』となる。

