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藤井王位、３連覇にあと１勝

2022年8月25日 18時06分 (8月25日 18時07分更新)
　将棋の藤井聡太王位に豊島将之九段が挑む第６３期王位戦７番勝負の第４局は２４、２５の両日、徳島市で指され、９５手で先手の藤井王位が勝ち、対戦成績を３勝１敗とし、３連覇にあと１勝と迫った。
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