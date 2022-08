バーチャルシンガーの花譜(読み:カフ)が24日、東京・日本武道館で身3度目となるワンマンライブ『不可解参(狂)』を開催した。

経済誌『Forbes JAPAN』の「世界を変える30歳未満」30名の中にも選ばれ、注目度が高まる花譜。この日は、最先端のXR演出(クロスリアリティ=VRやARなどの様々な仮想空間技術の総称)と未だかつてない斬新なステージによって、バーチャルシンガーならではの世界観を約3時間(全29曲)に集約して披露した。

スペシャルゲストには、組曲でもコラボレーションしている、たなか、大森靖子、そして活動初期から歌ってみたなどでカバーをしていた東京ゲゲゲイから MIKEYが登場。他にも V.W.P(Virtual Witch Phenomenon)の登場や、KAMITSUBAKI STUDIOから派生したSINSEKAI STUDIOよりORESAMAとVALISが登場するなど、様々なコラボレーションを繰り広げた。

最後には、バーチャルシンガーからバーチャルシンガーソングライターへと進化した花譜が、初のオリジナルソングを披露。会場を感動で包み幕を閉じた。同日は、公演タイトルの「不可解参狂」がツイッタートレンドでも国内1位を獲得し、SNSでの話題をさらった。

花譜 3rd ONE-MAN LIVE『不可解参(狂)』in 日本武道館

2022年8月24日(水)

<セットリスト>

M1:魔女

M2:畢生よ

M3:夜が降り止む前に

M4:ニヒル

M5:アンサー

M6:命に嫌われている (カンザキイオリ Cover)

M7:私論理

M8:戸惑いテレパシー

M9:糸

M10:化孵化 with 可不

M11:流線形メーデー(sasakure.UK Cover) with 可不

M12:飛翔する meme with たなか

M13:イマジナリーフレンド with 大森靖子

M14:裏表ガール

M15:ダンスが僕の恋人(東京ゲゲゲイ Cover) with MIKEY from 東京ゲゲゲイ

M16:CAN-VERSE with ORESAMA ※新曲(ORESAMA 提供によるコラボ曲)

M17:神聖革命バーチャルリアリティー with VALIS

M18:深淵 with ヰ世界情緒

M19:魔的 with 理芽

M20:残火 with 春猿火

M21:歯車 with 幸コ(=示へんに古)

M22:共鳴(V.W.P)

M23:過去を喰らう

M24:海に化ける

M25:人を気取る ※新曲(「過去を喰らう」三部作完結編)

M26:不可解

M27:未観測

M28:狂感覚 ※新曲(「不可解」三部作完結編)

M29:マイディア ※新曲(花譜作詞・作曲)

