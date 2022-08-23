二十三日午後零時五十分ごろ、浜松市南区のスズキ本社一階にある調理場で、調理スタッフら十三人が体調不良を訴えた。一酸化炭素（ＣＯ）中毒とみられ、同市消防局によると、三人が中等症で病院に搬送され、うち一人は意識不明。十人は軽症という。

