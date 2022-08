漫画アプリ「少年ジャンプ+」にて連載されていた漫画『ロマンティック・キラー』が、Netflixシリーズとしてアニメ化されることが決定し、10月27日より全世界独占配信されることが決定した。あわせて、<絶対に恋愛したくない杏子>と<絶対に恋愛させたいリリ>の“恋愛”をかけた仁義なき戦いの幕開けを宣言するティザーPVが解禁され、キャストは高橋李依が主人公の杏子役、小松未可子が魔法使いリリ役を務める。

同作は、オシャレや恋愛には目もくれずゲーム三昧の毎日を過ごしてきた、“非ヒロイン属性”の女子高生・星野杏子と、“とある目的”で杏子に恋愛をさせるべく突然現れた魔法使いリリによって繰り広げられる、ドタバタ青春ラブコメディー。

OP主題歌アーティストはYURiKAが担当する。

■スタッフ情報

監督:市川量也(「灼熱カバディ」「すばらしきこのせかい The Animation」)

シリーズ構成:大場小ゆり(「厨病激発ボーイ」「佐々木と宮野」)

脚本:大場小ゆり(「厨病激発ボーイ」「佐々木と宮野」)、福田裕子(「勇者、辞めます」「大正オトメ御伽話」)

キャラクターデザイン:松浦有紗(「すばらしきこのせかい The Animation」「厨病激発ボーイ」)

音楽:川崎龍・狐野智之

アニメーション制作:ドメリカ(「灼熱カバディ」「すばらしきこのせかい The Animation」)

OPテーマ:YURiKA「ROMA☆KiRA」

企画・製作:Netflix

関連キーワード アニメ