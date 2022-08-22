ジェジュン、３年半ぶりアリーナツアー＆日本オリジナルアルバム『Fallinbow』発売決定
2022年8月22日 13時01分 (8月22日 15時05分更新)
韓国の歌手・ジェジュンが、10月末から3年半ぶりとなるアリーナツアー『J-JUN LIVE TOUR 2022～Fallinbow～』を開催し、11月9日に日本オリジナルアルバム第2弾『Fallinbow』（フォーリンボウ）を発売することが決定した。
3年半ぶりとなる日本オリジナルアルバム『Fallinbow』を携えて行われる全国ツアーは、10月29日の愛知・Aichi Sky Expo公演を皮切りに、仙台、東京、福岡、和歌山の5都市10公演が予定されている。ファンクラブ先行抽選受付は9月1日より、一般発売は10月8日午前10時にスタートする。
ツアー日程は以下のとおり。アルバムの詳細は順次発表される。
■『J-JUN LIVE TOUR 2022～Fallinbow～』日程
10月29日（土）：愛知・Aichi Sky Expo
10月30日（日）：愛知・Aichi Sky Expo
11月12日（土）：宮城・ゼビオアリーナ仙台
11月13日（日）：宮城・ゼビオアリーナ仙台
12月1日（木）：東京・国立代々木競技場第一体育館
12月2日（金）：東京・国立代々木競技場第一体育館
12月8日（木）：福岡・マリンメッセ福岡B館
12月9日（金）：福岡・マリンメッセ福岡B館
12月17日（土）：和歌山・和歌山ビッグホエール
12月18日（日）：和歌山・和歌山ビッグホエール
10月29日（土）：愛知・Aichi Sky Expo
10月30日（日）：愛知・Aichi Sky Expo
11月12日（土）：宮城・ゼビオアリーナ仙台
11月13日（日）：宮城・ゼビオアリーナ仙台
12月1日（木）：東京・国立代々木競技場第一体育館
12月2日（金）：東京・国立代々木競技場第一体育館
12月8日（木）：福岡・マリンメッセ福岡B館
12月9日（金）：福岡・マリンメッセ福岡B館
12月17日（土）：和歌山・和歌山ビッグホエール
12月18日（日）：和歌山・和歌山ビッグホエール
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