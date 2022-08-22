決勝戦スタメン発表 先発は仙台育英が「10」番の斎藤蓉、下関国際は左腕・古賀【甲子園】
2022年8月22日 13時33分
◇22日 全国高校野球選手権大会決勝 仙台育英―下関国際（甲子園）
東北勢初優勝を狙う仙台育英（宮城）と山口県勢64年ぶりの頂点を目指す下関国際との決勝のスタメンが発表された。仙台育英は背番号10の左腕・斎藤蓉投手（3年）、下関国際は左腕・古賀康誠投手（3年）が先発マウンドに上がる。
【下関国際】
1番・中・赤瀬
2番・二・松本
3番・遊・仲井
4番・一・賀谷
5番・右・水安
6番・左・奥山
7番・三・森
8番・投・古賀
9番・捕・橋爪
【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・森
4番・右・斎藤陽
5番・一・岩崎
6番・左・遠藤
7番・二・秋元
8番・投・斎藤蓉
9番・捕・尾形
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