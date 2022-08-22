◇22日 全国高校野球選手権大会決勝 仙台育英―下関国際（甲子園）

東北勢初優勝を狙う仙台育英（宮城）と山口県勢64年ぶりの頂点を目指す下関国際との決勝のスタメンが発表された。仙台育英は背番号10の左腕・斎藤蓉投手（3年）、下関国際は左腕・古賀康誠投手（3年）が先発マウンドに上がる。

【下関国際】

1番・中・赤瀬

2番・二・松本

3番・遊・仲井

4番・一・賀谷

5番・右・水安

6番・左・奥山

7番・三・森

8番・投・古賀

9番・捕・橋爪

【仙台育英】

1番・中・橋本

2番・遊・山田

3番・三・森

4番・右・斎藤陽

5番・一・岩崎

6番・左・遠藤

7番・二・秋元

8番・投・斎藤蓉

9番・捕・尾形