『SACRA MUSIC FES.』藍井エイル、ClariS、斉藤朱夏ら7組追加で全ラインナップ出そろう
2022年8月22日 12時00分 (8月22日 13時05分更新)
アニメソングを世界規模で展開するソニーミュージックのレーベル「SACRA MUSIC」の設立5周年を記念し、11月26・27日に所属アーティストが集結して行われる音楽フェスティバル『SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-』（千葉・幕張メッセ イベントホール）の全ラインナップが22日、出そろった。
既に出演が決定しているAimer、SawanoHiroyuki[nZk]、ASCA、ReoNa、TrySail、PENGUIN RESEARCH、三月のパンタシア、斉藤壮馬、halca、楠木ともりに加え、この日発表となったのは、藍井エイル、ClariS、斉藤朱夏、スピラ・スピカ、FLOW、オープニングアクトとして佐藤ミキ、SennaRinの7組。きょう22日からチケット先行受付がスタートした。
「SACRA MUSIC」の冠がついた単独の音楽ライブイベントは2019年以来3年ぶり2回目。この日しか見ることのできないコラボレーションなど、特別なステージを繰り広げる。
■『SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-』概要
DAY1：11月26日（土）
DAY2：11月27日（日）
【出演アーティスト】
藍井エイル、ASCA、Aimer、楠木ともり、ClariS、斉藤朱夏、斉藤壮馬、SawanoHiroyuki[nZk]、三月のパンタシア、スピラ・スピカ、TrySail、halca、FLOW、PENGUIN RESEARCH、ReoNa（50音順）
【オープニングアクト】佐藤ミキ、SennaRin
※楠木ともり、斉藤朱夏、SennaRin（11月26日のみ出演）
※斉藤壮馬、スピラ・スピカ、佐藤ミキ（11月27日のみ出演）
DAY1：11月26日（土）
DAY2：11月27日（日）
【出演アーティスト】
藍井エイル、ASCA、Aimer、楠木ともり、ClariS、斉藤朱夏、斉藤壮馬、SawanoHiroyuki[nZk]、三月のパンタシア、スピラ・スピカ、TrySail、halca、FLOW、PENGUIN RESEARCH、ReoNa（50音順）
【オープニングアクト】佐藤ミキ、SennaRin
※楠木ともり、斉藤朱夏、SennaRin（11月26日のみ出演）
※斉藤壮馬、スピラ・スピカ、佐藤ミキ（11月27日のみ出演）
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