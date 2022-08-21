本文へ移動

ソ５―１日（２１日）　ソフトバンク、４本塁打で３連勝

2022年8月21日 17時15分 (8月21日 17時57分更新)
　３回ソフトバンク１死一塁、野村勇が右越えに２ランを放つ＝ペイペイドーム

　３回ソフトバンク１死一塁、野村勇が右越えに２ランを放つ＝ペイペイドーム

　ソフトバンクが３連勝。二回にデスパイネの７号ソロで先制し、三回は新人野村勇が９号２ラン。六回に柳田、八回には再び野村勇がソロを放った。和田が５回１失点で４勝目。日本ハムは６連敗で負け越しが２２に膨らんだ。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧