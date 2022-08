星野真里 (C)ORICON NewS inc.

俳優の星野真里(41)が、21日までに自身のインスタグラムを更新し、自作の短歌とともに娘のショットを披露した。

この日投稿した短歌は「もう季節外れのみかんの皮までも愛しむ母と子と夏の午後」。眠る娘の顔にみかんの皮でイタズラした写真を添え、「#季節外れのみかん」「#甘くてとっても美味しかったです」「#母のいたずらをもっともっとと求める娘」と、ほっこりした母娘の日常を伝えた。

英語でも「Actually, I sometimes become a prankster.Besides, my daughter doesn’t dislike me when I was like that.」(実は、ときどきイタズラ好きになってしまう。そんな私を娘は嫌がらない」とつづった。

この投稿に、ファンは「仲良し親子ですね」「可愛い娘さん」「甘酸っぱい思い出が出来ましたね」とコメントを寄せている。

関連キーワード エンタメ総合