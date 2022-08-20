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７回ヤクルト２死二塁、村上が右越えに２ランを放つ。投手小笠原＝バンテリンドーム
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8月20日
２１日の予告先発
◇セ・リーグ
巨人・シューメーカー―阪神・才木（東京ドーム）
ＤｅＮＡ・京山―広島・大道（横浜）
中...
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