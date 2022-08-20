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中２―７ヤ（２０日）　ヤクルト、打線好調で快勝

2022年8月20日 17時37分 (8月20日 18時02分更新)
　７回ヤクルト２死二塁、村上が右越えに２ランを放つ。投手小笠原＝バンテリンドーム

　７回ヤクルト２死二塁、村上が右越えに２ランを放つ。投手小笠原＝バンテリンドーム

　ヤクルトは打線が１１安打で７得点し快勝した。二回にオスナの左前適時打と押し出し死球で２点を先制。その後は村上の２本塁打などで加点した。原は６回１失点で７勝目。中日は小笠原が粘れず、打線もつながりを欠いた。

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