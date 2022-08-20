ヤクルトは打線が１１安打で７得点し快勝した。二回にオスナの左前適時打と押し出し死球で２点を先制。その後は村上の２本塁打などで加点した。原は６回１失点で７勝目。中日は小笠原が粘れず、打線もつながりを欠いた。