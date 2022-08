『&AUDITION - The Howling -』15人全員がファイナルラウンド進出(C)ORICON NewS inc.

韓国の大手芸能事務所HYBEの日本本社傘下「HYBE LABELS JAPAN」によるグローバルデビュープロジェクトオーディション番組『&AUDITION - The Howling -』(全8話)の最終回『&AUDITION ‐ The Howling - FINAL ROUND』が、9月3日に東京ガーデンシアターで開催されることが決定した。この模様は世界同時生中継(一部地域を除く)で放送/配信され、日本では日本テレビとHuluで放送/ライブ配信。グローバル投票も行い、全世界の視聴者からの投票によって、日本発の9人組グローバルボーイグループが誕生する。

『&AUDITION - The Howling -』は、BTSの生みの親パン・シヒョク氏がスペシャルアドバイザーとして入り、HYBE LABELS JAPAN初のグローバルボーイグループとしてデビューするため、「&」というキーワードのもと、デビュー組4人と練習生11人のパフォーマンスと成長ストーリーをリアルドキュメンタリー形式で追ってきた。

4ラウンド「BTSミッション」が終了し、15人全員がファイナルラウンド進出決定。同時に、今回のデビューメンバーが9人であることも発表された。デビュー組4人とともにデビューできるのは、練習生11人の中から5人のみ。デビューメンバーが決まる運命のファイナルラウンドが9月3日に東京ガーデンシアターで行われる。

ファイナルラウンド前と当日には、グローバル投票を実施。グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」内の&AUDITIONコミュニティに加入することで投票に参加できる。事前投票はきょう20日午後3時~9月2日午後11時59分まで。最終グローバル投票は9月3日午後4時から行われる。

ファイナルには海外からもスペシャルプロデューサーが来日。1ラウンドからプロデューサーを務めてきたメンターのPdogg、ソン・ソンドゥク、プロデューサー・サウンドディレクターのSoma Genda、パフォーマンスディレクターの井上さくらに加え、スペシャルプロデューサーとしてScooter Braun(HYBE America CEO/SB Projects創業者)、ZICO(アーティスト/プロデューサー)、今井了介(スペシャルプロデューサー人の3名も参加する。

■『&AUDITION ‐ The Howling - FINAL ROUND』生中継 概要

日程:9月3日(土)

▼日本テレビ

午後4時~5時『&AUDITION - The Howling - FINAL ROUND 中継』

▼Hulu

午後4時~5時半頃(予定)ライブ配信『&AUDITION ‐ The Howling - FINAL ROUND』

■『&AUDITION - The Howling -』出演者プロフィール

▼デビュー組

K:1997年10月21日生(24歳)

NICHOLAS:2002年7月9日生(20歳)

EJ:2002年9月7日生(19歳)

TAKI:2005年5月4日生(17歳)

▼練習生

FUMA:1998年6月29日生(24歳)

HAYATE:2001年1月25日生(21歳)

JUNWON:2003年4月21日生(19歳)

YUMA:2004年2月7日生(18歳)

GAKU:2004年4月25日生(18歳)

JO:2004年7月8日生(18歳)

HIKARU:2005年3月28日生(17歳)

HARUA:2005年5月1日生(17歳)

MAKI:2006年2月17日生(16歳)

MINHYUNG:2007年1月27日生(15歳)

YEJUN:2007年4月28日生(15歳)

