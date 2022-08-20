喜多隆介

◇20日 巨人―阪神（東京ドーム）

4連敗中の巨人が大幅にスタメンを入れ替えた。11日から8試合連続で6番だった岡本和真内野手を5番に上げ、16日に1軍に戻った坂本勇人内野手は復帰後初めてスタメンから外した。遊撃には17日に1軍に昇格した若林晃弘内野手を7番で起用。大城卓三捕手がスタメン落ちし、2年目の喜多隆介捕手が8番でプロ初スタメンとなった。

両チームのスタメンは以下の通り。

【阪神】

1番・遊・中野

2番・中・島田

3番・左・ロハス

4番・右・佐藤輝

5番・一・大山

6番・三・糸原

7番・二・木浪

8番・捕・梅野

9番・投・藤浪

【巨人】

1番・二・吉川

2番・右・重信

3番・中・丸

4番・一・中田

5番・三・岡本和

6番・左・ウィーラー

7番・遊・若林

8番・捕・喜多

9番・投・堀田