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【巨人】連敗ストップへ大幅スタメン入れ替え断行 坂本、大城ら外し2年目捕手・喜多がプロ初スタメン

2022年8月20日 13時35分

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喜多隆介

喜多隆介

◇20日　巨人―阪神（東京ドーム）
　4連敗中の巨人が大幅にスタメンを入れ替えた。11日から8試合連続で6番だった岡本和真内野手を5番に上げ、16日に1軍に戻った坂本勇人内野手は復帰後初めてスタメンから外した。遊撃には17日に1軍に昇格した若林晃弘内野手を7番で起用。大城卓三捕手がスタメン落ちし、2年目の喜多隆介捕手が8番でプロ初スタメンとなった。
　両チームのスタメンは以下の通り。
　【阪神】
　1番・遊・中野
　2番・中・島田
　3番・左・ロハス
　4番・右・佐藤輝
　5番・一・大山
　6番・三・糸原
　7番・二・木浪
　8番・捕・梅野
　9番・投・藤浪
　【巨人】
　1番・二・吉川
　2番・右・重信
　3番・中・丸
　4番・一・中田
　5番・三・岡本和
　6番・左・ウィーラー
　7番・遊・若林
　8番・捕・喜多
　9番・投・堀田
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