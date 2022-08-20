【巨人】連敗ストップへ大幅スタメン入れ替え断行 坂本、大城ら外し2年目捕手・喜多がプロ初スタメン
2022年8月20日 13時35分
◇20日 巨人―阪神（東京ドーム）
4連敗中の巨人が大幅にスタメンを入れ替えた。11日から8試合連続で6番だった岡本和真内野手を5番に上げ、16日に1軍に戻った坂本勇人内野手は復帰後初めてスタメンから外した。遊撃には17日に1軍に昇格した若林晃弘内野手を7番で起用。大城卓三捕手がスタメン落ちし、2年目の喜多隆介捕手が8番でプロ初スタメンとなった。
両チームのスタメンは以下の通り。
【阪神】
1番・遊・中野
2番・中・島田
3番・左・ロハス
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・木浪
8番・捕・梅野
9番・投・藤浪
2番・中・島田
3番・左・ロハス
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・木浪
8番・捕・梅野
9番・投・藤浪
【巨人】
1番・二・吉川
2番・右・重信
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・左・ウィーラー
7番・遊・若林
8番・捕・喜多
9番・投・堀田
2番・右・重信
3番・中・丸
4番・一・中田
5番・三・岡本和
6番・左・ウィーラー
7番・遊・若林
8番・捕・喜多
9番・投・堀田
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