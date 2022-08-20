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Ｒソックス沢村、１／３回２安打　オリオールズ戦

2022年8月20日 13時18分 (8月20日 13時30分更新)
　オリオールズ戦の４回途中から登板し、１／３回を１本塁打を含む２安打１失点だったレッドソックス・沢村＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）

　オリオールズ戦の４回途中から登板し、１／３回を１本塁打を含む２安打１失点だったレッドソックス・沢村＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）

　▽オリオールズ―レッドソックス（１９日・ボルティモア）
　レッドソックスの沢村は４―８の四回２死一塁から２番手で登板し、１／３回を１本塁打を含む２安打１失点、１四球とした。防御率は３・２１。チームは１０―１５で負けた。（共同）

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