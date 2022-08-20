◇20日 全国高校野球選手権大会準決勝 下関国際（山口）―近江（滋賀）

準決勝第2試合のスタメンが発表され、近江は最速149キロ右腕・山田陽翔投手（3年）が今大会5試合連続で先発マウンドに上がる。準々決勝・高松商（香川）戦では右脚の太もも裏がつった影響で8回途中に緊急降板。今大会すでに512球を投げているが、悲願の日本一に向けて絶対的エースがまずはチームを決勝の舞台へ導く。

【下関国際】

1番・中・赤瀬

2番・二・松本

3番・遊・仲井

4番・一・賀谷

5番・右・水安

6番・左・奥山

7番・三・森

8番・投・古賀

9番・捕・橋爪

【近江】

1番・遊・津田

2番・右・清谷

3番・二・中瀬

4番・投・山田

5番・三・石浦

6番・一・岡崎

7番・左・川元

8番・捕・大橋

9番・中・小竹