近江、山田陽翔が5試合連続先発 今大会512球の絶対的エースが下関国際との準決勝も奮投へ【甲子園】
2022年8月20日 11時03分
◇20日 全国高校野球選手権大会準決勝 下関国際（山口）―近江（滋賀）
準決勝第2試合のスタメンが発表され、近江は最速149キロ右腕・山田陽翔投手（3年）が今大会5試合連続で先発マウンドに上がる。準々決勝・高松商（香川）戦では右脚の太もも裏がつった影響で8回途中に緊急降板。今大会すでに512球を投げているが、悲願の日本一に向けて絶対的エースがまずはチームを決勝の舞台へ導く。
【下関国際】
1番・中・赤瀬
2番・二・松本
3番・遊・仲井
4番・一・賀谷
5番・右・水安
6番・左・奥山
7番・三・森
8番・投・古賀
9番・捕・橋爪
1番・中・赤瀬
2番・二・松本
3番・遊・仲井
4番・一・賀谷
5番・右・水安
6番・左・奥山
7番・三・森
8番・投・古賀
9番・捕・橋爪
【近江】
1番・遊・津田
2番・右・清谷
3番・二・中瀬
4番・投・山田
5番・三・石浦
6番・一・岡崎
7番・左・川元
8番・捕・大橋
9番・中・小竹
1番・遊・津田
2番・右・清谷
3番・二・中瀬
4番・投・山田
5番・三・石浦
6番・一・岡崎
7番・左・川元
8番・捕・大橋
9番・中・小竹
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