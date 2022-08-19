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佐々木が飛び込み女子２冠　全国高校総体第２３日

2022年8月19日 19時33分 (8月19日 19時47分更新)
　女子板飛び込み決勝　優勝した米子東・佐々木音華＝高知県立春野総合運動公園水泳場

　女子板飛び込み決勝　優勝した米子東・佐々木音華＝高知県立春野総合運動公園水泳場

　全国高校総体（インターハイ）第２３日は１９日、高知県立春野総合運動公園水泳場などで行われ、女子板飛び込みは２年の佐々木音華（鳥取・米子東）が４７６・８５点で勝ち、高飛び込みとの２冠を果たした。関野思衣（栃木・宇都宮南）が４７４・２５点で２位。坂田丹寧（茨城・常総学院）が３位だった。

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