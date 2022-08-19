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ダル、８回１／３を５安打３失点　ナショナルズ戦

2022年8月19日 15時34分 (8月19日 15時48分更新)
　ナショナルズ戦に先発したパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（ＡＰ＝共同）

　ナショナルズ戦に先発したパドレスのダルビッシュ＝サンディエゴ（ＡＰ＝共同）

　▽パドレス―ナショナルズ（１８日・サンディエゴ）
　パドレスのダルビッシュは先発し、８回１／３を５安打３失点、６三振無四球で７敗目（１０勝）を喫した。防御率は３・３９。試合は１ー３で敗れた。（共同）

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