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米女子プロバスケ、町田は２得点　チームは敗れる

2022年8月19日 15時24分 (8月19日 15時48分更新)
　ストーム戦に途中出場したミスティックスの町田瑠唯＝シアトル（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　ストーム戦に途中出場したミスティックスの町田瑠唯＝シアトル（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　【シアトル共同】米女子プロバスケットボールのＷＮＢＡは１８日、各地でプレーオフ１回戦（３回戦制）が行われ、ミスティックスの町田瑠唯は敵地シアトルでのストームとの第１戦に途中出場し、４分２２秒プレーして２得点、アシストはなかった。チームは８３―８６で競り負けた。
　第２戦はシアトルで２１日（日本時間２２日）に行われる。

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