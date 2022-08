Paraviで日本初配信されるMAMAMOO初のドキュメンタリー『MAMAMOO WHERE ARE WE NOW』(C)RBW Inc. (C)zanybros

韓国の実力派4人組グループ・MAMAMOO(ママム)初のドキュメンタリー『MAMAMOO WHERE ARE WE NOW』が、動画配信サービス「Paravi」で、あす20日正午から日本初および独占配信されることが決定した。デビューまでの過程と、トップアイドルグループになるまでの激動の7年間に迫る。

2014年6月に韓国でデビューしたK-POP第3世代のMAMAMOOは、ソラ、ムンビョル、フィイン、ファサの4人組。全員が圧倒的な歌唱力とパフォーマンス力を誇り、誰にも媚びないスタイルが同世代の女性たちを中心に支持されてきた。

初のドキュメンタリー『MAMAMOO WHERE ARE WE NOW』では、MAMAMOOがこれまで語ることのなかった人知れぬ悩みや葛藤、トップアイドルグループとしての重圧など率直な思いが明かされる。また、昨年デビュー7周年を迎え、韓国のアイドルグループの多くが経験する契約更新時の「7年目のジンクス」に直面したときの苦悩や、そこに隠されたストーリーを4人それぞれの目線で届ける。

さらに、デビュー後初のメンバー全員での旅行や、K-POP第1世代のFin.K.L(ピンクル)のリーダーとして第一線で活躍してきた先輩歌手のイ・ヒョリや、OSTの女王ことペク・チヨンなど豪華ゲストたちがインタビューで出演。韓国音楽業界の裏側も垣間見ることができる。全話一挙配信、字幕あり。

