『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』11月2日よりDVDコンプリート・ボックス発売、DVDレンタル開始

NYを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で社会現象を巻き起こした『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』の続編、HBO Maxオリジナル『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章<シーズン1>』のDVDコンプリート・ボックスが11月2日に発売、DVDレンタルも同日より開始となることが発表された。

先行して、9月14日より、ダウンロード販売、デジタルレンタル配信がスタート。同日には、制作の裏側に迫った『AND JUST LIKE THAT... / ザ・ドキュメンタリー』もダウンロード販売、デジタルレンタル開始となる。

2004年のシーズン6放送終了から17年、2010年の映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年ぶりに制作された『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』では、現在のキャリー・ブラッドショー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ・ホッブス(シンシア・ニクソン)、シャーロット・ヨーク(クリスティン・デイビス)らが、新たなライフステージを歩む姿と変わらぬ友情が描かれる。

ラストシーズン後、キャリーはノンバイナリーのコメディアン、チェ・ディアス(サラ・ラミレス)が司会を務めるポッドキャストにレギュラー出演をするようになっているが、私生活では変わらずミスター・ビッグ(クリス・ノース)との幸せな結婚生活を続けている。

一方、ミランダは平穏無事な生活に浸かりきっている自分に気づき、大学院への入学を決め、シャーロットは10代の子どもたちが作りだす常に変化するルールについていこうと必死だ。

30代を精一杯生き抜いた彼女たちが “今”思うこととは? 新たに個性あふれる4人のキャラクターも登場し、恋や友情、新たなキャリアへの挑戦など、「自分らしさ」を求めて走り続ける姿は視聴者の共感を呼び、HBO Maxでは史上最も視聴された作品として新記録を樹立する人気ぶり。すでにシーズン2の制作も決定している。

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.

