ENHYPEN日本1stアルバム『定め』発売までのスケジュール (P)&(C)BELIFT LAB Inc.

韓国の7人組グループ・ENHYPENが、日本初となるアルバム『定め』を10月26日に発売することが明らかになった。10月27日には発売記念の来日ショーケースを開催することも決定。2020年11月に韓国でデビューしたENHYPEN初の日本でのオフラインイベントとなる。

日本1stシングル(初週売上20万枚)、2ndシングル(同30.6万枚)が2作連続で初週売上20万枚を突破、海外男性アーティスト初となるオリコン週間シングルランキングで「デビューシングルから2作連続初登場1位」を達成し、勢いを加速させているENHYPENの日本1stアルバム発売が決まった。

本作には日本オリジナルの新曲3曲に加え、1月期の日本テレビ系ドラマ『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』主題歌「Always」、TikTokでも人気の「Polaroid Love」を収録。

さらに、オリコン週間アルバムランキング1位を獲得した韓国1st Studio Repackage Album『DIMENSION : ANSWER』(1月発売)タイトル曲「Blessd-Cursed」、韓国3rd Mini Album『MANIFESTO : DAY 1』(7月発売)タイトル曲「Future Perfect(Pass the MIC)」の日本語バージョンを含め、全10曲が収められる。

初回限定盤Aには、ミュージックビデオとジャケット写真撮影のメイキングを収録したDVDと60Pのフォトブック(Aコンセプト)、リリックポスター、ステッカー、フォトカードを同梱。初回限定盤BにはMVとMVのメイキングを収録したDVD、60Pフォトブック(Bコンセプト)、リリックポスター、ステッカー、フォトカードを同梱する。

ほかに、メンバーソロジャケット盤と通常盤、ENHYPEN Weverse Shop JAPAN盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤の全12形態。来日ショーケースは、ENHYPEN Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで応募対象商品を予約・購入すると抽選で招待される。

本作をリリース後、11月からはデビュー後初となるワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ in JAPAN』を愛知・日本ガイシホール、大阪・大阪城ホール、神奈川・横浜アリーナで全6公演行うことが決定している。

■ENHYPEN 日本1stアルバム『定め』収録曲

01. Future Perfect(Pass the MIC)[Japanese Ver.]

02. Blessed-Cursed[Japanese Ver.]

03. 日本オリジナル新曲

04. Tamed-Dashed[Japanese Ver.]

05. Drunk-Dazed[Japanese Ver.]

06. Given-Taken[Japanese Ver.]

07. Always

08. Let Me In(20 CUBE)[Japanese Ver.]

09. Forget Me Not

10. Polaroid Love

※Polaroid LoveはボーナストラックとしてCDのみの収録

