Adoの「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が週間7.1万PT(71,383PT)を記録し、8月19日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が週間16.0万PT(160,297PT)を記録し、同日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」でそれぞれ1位を獲得。先に発表された「オリコン週間デジタルランキング」3冠とあわせ、「オリコン週間音楽ランキング」【※1】5冠達成した。

それぞれの週間ポイントの内訳は、「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が、CD:-/デジタルシングル(単曲):1.2万PT(11,915PT)/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:5.9万PT(59,468PT)。『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が、CD:10.4万PT(104,362PT)/デジタルアルバム:3.2万PT (32,082PT)/ストリーミング:2.4万PT(23,853PT)。

なお、「オリコン週間音楽ランキング」【※1】の5冠達成は今年度初。LiSA、BTS【※2】に次ぎ史上3組目の達成となる。

■Ado、8/22付「オリコン週間音楽ランキング」で達成した主な記録

【週間合算シングルランキング】

・「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」で自身初の1位

・オリコン史上初「週間合算シングルランキング」でTOP4独占

【週間合算アルバムランキング】

・『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』で自身通算2作目の1位(前作2022/2/7付『狂言』以来、7ヵ月ぶり)

【オリコン週間デジタルランキング】

・「オリコン週間デジタルランキング3冠」を達成(史上5組目。今年度初※2021/5/24付YOASOBI以来、1年3ヵ月ぶり)

【週間デジタルシングル(単曲)ランキング】

・『新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)』で1位。(6/20付、8/15付、8/22付で通算3度目※「うっせぇわ」以来、自身2作目の1位)

・オリコン史上初「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」でTOP4独占

【週間デジタルアルバムランキング】

・『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』で自身通算2作目の1位。(前作2022/2/7付『狂言』以来、7ヵ月ぶり)

・初週DL数3.2万DL(32,082DL)は、女性ソロアーティストのデジタルアルバム初週DL数記録で歴代2位(歴代1位は宇多田ヒカル『初恋』(2018/7/9付))

・今年度最高初週DL数を記録し、今年度初週DL数記録【※】TOP2がAdoの作品。

【※】「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録 (2022/8/22付現在)/1位:Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』(8/22付)3.2万DL、2位:Ado『狂言』(2/7付)1.5万DL、3位:宇多田ヒカル『BADモード』(1/31付)1.2万DL

【週間ストリーミングランキング】

・「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」で1位(「うっせぇわ」以来、自身2作目の1位)

・週間再生数は1,784.0万回(17,840,290回)で、今年度最高週間再生数

・「週間ストリーミングランキング」TOP4独占(あいみょん以来3年6ヵ月ぶり、史上2組目)

・「阿修羅ちゃん」(2021年10月配信開始)が自身4作目の累積再生数1億回突破

【※1】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング

【※2】LiSAは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミングの7冠を達成(2020/10/26付)。BTSは、合算アルバム、アルバム、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの5冠を達成(2021/6/28付)

【合算ランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT=ポイント

今年度は「2021/12/27付」よりスタート

「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」ともに「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/8/22付:集計期間:2022年8月8日〜8月14日)>

