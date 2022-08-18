聖光学院が打ち勝った。０―１の一回に三好の２点二塁打や生田目の適時打など、打者１１人で一挙５得点。四回にも三好が２点二塁打を放つなど、５長短打を集めて４点を加えた。佐山は緩急を利かせて粘り強く投げ、１０安打を許しながら５失点で完投した。

九州学院は先発の桑原や２番手の西嶋が踏ん張れず、打線の反撃も遅かった。

