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聖光学院１０―５九州学院　聖光学院が打ち勝つ

2022年8月18日 20時04分 (8月18日 21時00分更新)
　九州学院を破って４強入りを決め、駆け出す聖光学院ナイン＝甲子園

　九州学院を破って４強入りを決め、駆け出す聖光学院ナイン＝甲子園

　聖光学院が打ち勝った。０―１の一回に三好の２点二塁打や生田目の適時打など、打者１１人で一挙５得点。四回にも三好が２点二塁打を放つなど、５長短打を集めて４点を加えた。佐山は緩急を利かせて粘り強く投げ、１０安打を許しながら５失点で完投した。
　九州学院は先発の桑原や２番手の西嶋が踏ん張れず、打線の反撃も遅かった。

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