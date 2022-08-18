【ラグビー】津久井萌、高野真希ら女子日本代表を発表 20日、アイルランド第1戦
2022年8月18日 19時52分
日本ラグビー協会は１８日、女子日本代表の対アイルランド第１戦（２０日・静岡スタジアム）の登録メンバーを発表した。敗れた７月３０日の南アフリカ戦メンバーから先発９人を変更。２０１７年Ｗ杯に高校３年で出場し、大会ベストフィフティーンに選ばれたＳＨ津久井萌（横河武蔵野）をはじめ、ＦＷ高野真希（同）、細川恭子（三重パールズ）が今夏のシリーズ初登場で先発入り。南アとの第１戦にＦＢで先発して大活躍した松田凜日（日体大）はＣＴＢで先発する。
日本はアイルランドと過去５回対戦し全敗。６戦目の初勝利を目指す。
【日本代表先発メンバー】
（１）南早紀（横河武蔵野）
（２）永田虹歩（国際武道大）
（３）左高裕佳（弘前サクラオーバルズ）
（４）玉井希絵（三重パールズ）
（５）高野真希（横河武蔵野）
（６）鈴木実沙紀（東京山九フェニックス）
（７）細川恭子（三重パールズ）
（８）永井彩乃（横浜ＴＫＭ）
（９）津久井萌（横河武蔵野）
（１０）大塚朱紗（流通経大グレース）
（１１）今釘小町（アルカス熊谷）
（１２）中山潮音（横河武蔵野）
（１３）松田凜日（日体大）
（１４）黒木理帆（アルカス熊谷）
（１５）庵奥里愛（三重パール）
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