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【日本ハムスタメン】清宮幸太郎がプロ初の三塁でスタメン

2022年8月18日 17時28分

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日本ハム・清宮幸太郎

日本ハム・清宮幸太郎

◇１８日　日本ハム－楽天（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、清宮幸太郎内野手を「１番・三塁」で５試合ぶりにスタメン起用。清宮が三塁でスタメン出場するのはプロ入り後初めて。新型コロナウイルスの影響で離脱していた宇佐見真吾捕手は約１カ月ぶりに１軍復帰し、７番でスタメン出場する。
　【楽天】
　１番・遊・小深田
　２番・一・鈴木
　３番・指・浅村
　４番・左・島内
　５番・右・岡島
　６番・中・辰己
　７番・三・茂木
　８番・二・渡辺佳
　９番・捕・炭谷
　先発投手・釜田
　【日本ハム】
　１番・三・清宮
　２番・指・松本剛
　３番・左・近藤
　４番・一・野村
　５番・二・上川畑
　６番・中・今川
　７番・捕・宇佐見
　８番・遊・中島
　９番・右・アルカンタラ
　先発投手・伊藤
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