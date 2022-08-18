【日本ハムスタメン】清宮幸太郎がプロ初の三塁でスタメン
2022年8月18日 17時28分
◇１８日 日本ハム－楽天（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、清宮幸太郎内野手を「１番・三塁」で５試合ぶりにスタメン起用。清宮が三塁でスタメン出場するのはプロ入り後初めて。新型コロナウイルスの影響で離脱していた宇佐見真吾捕手は約１カ月ぶりに１軍復帰し、７番でスタメン出場する。
【楽天】
１番・遊・小深田
２番・一・鈴木
３番・指・浅村
４番・左・島内
５番・右・岡島
６番・中・辰己
７番・三・茂木
８番・二・渡辺佳
９番・捕・炭谷
先発投手・釜田
【日本ハム】
１番・三・清宮
２番・指・松本剛
３番・左・近藤
４番・一・野村
５番・二・上川畑
６番・中・今川
７番・捕・宇佐見
８番・遊・中島
９番・右・アルカンタラ
先発投手・伊藤
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