俳優のザック・エフロン、ラッセル・クロウらが出演する、ベトナム戦争中の実話に基づいた新作映画『史上最高のカンパイ!~戦地にビールを届けた男~』(ピーター・ファレリー監督)が、9月30日より動画配信サービス「Apple TV+」にて公開される。

ベトナムで従軍中の地元の友人たちを励ますため、チッキー・ダナヒュー(ザック・エフロン)のまったく突拍子もない無謀な旅を描く。彼の決断は独力で前線へ赴き、兵士たちに故国を思い出させるもの――彼らの大好きな米国の缶ビール――を届けるというもの。

無邪気に始めた旅だったが、何かと物議を醸すこの戦争の現実に直面したとたん、それはたちまち生涯を賭した冒険に変貌する。そして、子ども時代の仲間との再会がきっかけとなり、彼は複雑で責任を伴う大人へと否応なしに成長を遂げるのだった。

原作は、2020年に出版された、ジョアンナ・モロイとジョン・“チッキー”・ダナヒューの共著『The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War(原題)』。ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーに選出されるなど、数々のメディアやニュース番組でこの旅物語が取り上げられた。

映画化のプロデューサーは、スカイダンスのデヴィッド・エリソン、ダナ・ゴールドバーグ、ドン・グレンジャーと、アンドリュー・ムスカト、ジェイク・マイヤーズ。脚本はピーター・ファレリー、ブライアン・カリー、ピート・ジョーンズが共同で執筆。信じられないような実話にもとに、友情、忠誠心、犠牲的精神をテーマとした心温まる成長物語に仕上がっている。

関連キーワード 映画