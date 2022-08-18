菊池風磨、田中樹出演の『DREAM BOYS』が、「映像3部門」同時1位【オリコンランキング】
2022年8月18日 04時00分 (8月18日 05時05分更新)
Sexy Zoneの菊池風磨、SixTONESの田中樹が出演する舞台『DREAM BOYS』の映像作品が、初週DVD：1.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：2.5万枚を売り上げ、2022年8月18日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。
音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：3.5万枚で初登場1位を獲得。「映像3部門」同時1位となった。
『DREAM BOYS』は、2004年の滝沢秀明氏主演による初演以来、さまざまなジャニーズのタレントによって演じ継がれてきた舞台公演。本作は、2021年に主演・菊池風磨、チャンプ役・田中樹の新キャストで上演された公演の模様を映像化。2022年9月には、帝国劇場にて同キャストでの再演が決定している。
DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始
BDランキングは2008/7/7付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
BDランキングは2008/7/7付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2022/8/22付：集計期間：2022年8月8日～8月14日）＞
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