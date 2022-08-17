NMB48、“総選挙”選抜シングルは「好きだ虫」 発売日9・14→9・21に延期
2022年8月17日 21時18分 (8月17日 22時05分更新)
アイドルグループ・NMB48が17日、大阪・難波のNMB48劇場公演で27枚目シングルのタイトルが「好きだ虫」に決まったことを発表し、初披露した。当初は9月14日発売予定だったが、1週間延期し、9月21日発売となることもあわせて発表された。
選抜メンバーは、3月27日に開票イベントが行われたNMB48版総選挙『NAMBATTLE2～愛～』の上位14人。1位に輝いた4期生の川上千尋（23）が、2012年12月の加入から10年目で初センターを務める。
あわせて新ビジュアルとジャケット写真、収録内容を一挙公開。各形態のカップリングにはチーム曲が収録され、通常盤Type-AにはチームN「挑発の青空」、Type-BにはチームM「なぜ、 僕は立ち上がるのか？」、Type-CにはチームBII「スワンボート」が収められ、劇場盤にはアンダーガールズが歌う「Time bomb」が盛り込まれる。
通常盤の付属DVDは、Type-A・Bには『NAMBATTLE2 ダイジェスト』前後編、Type-Cには7月に行われたライブ『NAMBAZAAR 2022』から4曲が収録される。
■『NAMBATTLE2～愛～』開票結果／27thシングル選抜メンバー
1位 川上千尋
2位 小嶋花梨
3位 上西怜
4位 安部若菜
5位 渋谷凪咲
6位 山本望叶
7位 貞野遥香
8位 前田令子（初選抜）
9位 泉綾乃（初選抜）
10位 隅野和奏（初選抜）
11位 加藤夕夏
12位 塩月希依音
13位 瓶野神音（初選抜）
14位 新澤菜央
1位 川上千尋
2位 小嶋花梨
3位 上西怜
4位 安部若菜
5位 渋谷凪咲
6位 山本望叶
7位 貞野遥香
8位 前田令子（初選抜）
9位 泉綾乃（初選抜）
10位 隅野和奏（初選抜）
11位 加藤夕夏
12位 塩月希依音
13位 瓶野神音（初選抜）
14位 新澤菜央
【ライブ写真31点】新センター川上千尋ら全員がソロ曲を披露 サプライズ発表シーンも
ファンモン新曲“顔ジャケ”はNMB48渋谷凪咲 オマージュきっかけで本家からオファー
NMB48総選挙“ベテラン選手”川上千尋、加入10年で初センター
「女子力おばけ」吉田朱里、NMB48“裏方”としてSNS改革
山本彩、活動再開ツイートに5.3万いいね NMB48現役＆OGから祝福殺到 渋谷凪咲「変顔、見て下さいっ」
ファンモン新曲“顔ジャケ”はNMB48渋谷凪咲 オマージュきっかけで本家からオファー
NMB48総選挙“ベテラン選手”川上千尋、加入10年で初センター
「女子力おばけ」吉田朱里、NMB48“裏方”としてSNS改革
山本彩、活動再開ツイートに5.3万いいね NMB48現役＆OGから祝福殺到 渋谷凪咲「変顔、見て下さいっ」
おすすめ情報