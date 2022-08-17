アイドルグループ・NMB48が17日、大阪・難波のNMB48劇場公演で27枚目シングルのタイトルが「好きだ虫」に決まったことを発表し、初披露した。当初は9月14日発売予定だったが、1週間延期し、9月21日発売となることもあわせて発表された。

選抜メンバーは、3月27日に開票イベントが行われたNMB48版総選挙『NAMBATTLE2～愛～』の上位14人。1位に輝いた4期生の川上千尋（23）が、2012年12月の加入から10年目で初センターを務める。

あわせて新ビジュアルとジャケット写真、収録内容を一挙公開。各形態のカップリングにはチーム曲が収録され、通常盤Type-AにはチームN「挑発の青空」、Type-BにはチームM「なぜ、 僕は立ち上がるのか？」、Type-CにはチームBII「スワンボート」が収められ、劇場盤にはアンダーガールズが歌う「Time bomb」が盛り込まれる。

通常盤の付属DVDは、Type-A・Bには『NAMBATTLE2 ダイジェスト』前後編、Type-Cには7月に行われたライブ『NAMBAZAAR 2022』から4曲が収録される。

■『NAMBATTLE2～愛～』開票結果／27thシングル選抜メンバー

1位 川上千尋

2位 小嶋花梨

3位 上西怜

4位 安部若菜

5位 渋谷凪咲

6位 山本望叶

7位 貞野遥香

8位 前田令子（初選抜）

9位 泉綾乃（初選抜）

10位 隅野和奏（初選抜）

11位 加藤夕夏

12位 塩月希依音

13位 瓶野神音（初選抜）

14位 新澤菜央

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