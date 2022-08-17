本文へ移動

三宅島に米軍ヘリ緊急着陸　不具合か、けが人なし

2022年8月17日 20時08分 (8月17日 20時22分更新)
　１７日午後３時半ごろ、米軍のヘリコプター１機が伊豆諸島・三宅島（東京都）の三宅島空港に緊急着陸した。
　警視庁三宅島署や防衛省によると、機体に何らかの不具合があったとみられる。けが人はいなかった。防衛省は関係自治体に連絡するとともに状況の確認を進めている。
　三宅島署によると、少なくとも米軍関係者とみられる男性３人、女性１人が乗っていた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧