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お盆の国内線利用、日航は前年比１７７％増 中部空港
航空と高速道路各社は１７日、お盆期間中の混雑状況を発表した。新型コロナウイルス禍に伴う行動制限がなか...
8月17日
トレカ取引名目で計１７００万円相当詐取 名古屋・西署、４０歳容疑者逮捕
交流サイト（ＳＮＳ）を通じ、有名スポーツ選手のトレーディングカードの取引名目で現金など計約１７６０万...
専門家「集中議論が必要」 コロナ全数把握見直し
加藤勝信厚生労働相は１７日、流行「第７波」が続く新型コロナウイルス対策を巡り厚労省で専門家らと意見交...
女子高生に小便かけた疑い 千葉、県立高教諭を逮捕
千葉東署は、路上で高校の女子生徒（１５）に小便をかけたとして、暴行の疑いで千葉市若葉区原町、県立袖ケ...
光り輝く甲子園プラスチック模型 大阪町工場が精巧に再現
プラスチック部品の金型を手がける樋口プレシジョン（大阪府寝屋川市）が、発光ダイオード（ＬＥＤ）で輝く...
国内で２３万１４９９人感染 ２８６人死亡、新型コロナ
国内で１７日、新たに２３万１４９９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は東京２万９４１６人...